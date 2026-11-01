アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、チャンピオンズリーグの一戦として火曜夜に「カンプ・ノウ」で行われるバルセロナとの注目の対決で競争力のある姿を見せたいのであれば、レベルを引き上げ、より一貫したパフォーマンスを示すよう選手たちに求めた。

エメリの要求は、フラムとの引き分けの後に出たものだ。この試合はスペイン人指揮官を満足させるものではなく、アストン・ヴィラは後半に主導権を失い、相手にスコアを追いつくことを許した。これにより、求められる結果を保証しない好調な時間帯だけで満足するのではなく、試合の全時間を通してレベルを維持する必要性に、改めて光が当てられることとなった。

アストン・ヴィラは直近5試合で敗れておらず、プレミアリーグで3勝を挙げ、2試合で引き分けているが、エメリはこれらの結果がシーズンのつまずいた出だしの影響を消し去るのに十分だとは考えておらず、バルセロナとの困難な欧州の試練を前に改善の必要性を強調した。

アストン・ヴィラの監督はこう語った。「もっと一貫性を見たい。リーグ直近5試合では、3勝2分けだった。これは悪い結果ではないが、我々の悪い出だしは依然として問題だ。火曜日のバルセロナ戦に備え、我々は素早くプランを変えなければならない。作業を続け、前進していかなければならない」

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エメリは、カンプ・ノウで自チームを待ち受ける挑戦の大きさを認識している。特にバルセロナは今シーズン、自らのスタジアムでわずか1試合しか落としておらず、それもレアル・マドリード相手だった。これにより、アストン・ヴィラの選手たちには、より安定して集中したレベルを示し、フラム戦で見られた失速を避けることが求められる。