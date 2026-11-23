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アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、火曜日に行われる重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、RAMSパークのピッチに関する懸念を一蹴した。イスタンブールでは威圧的な雰囲気が予想されるが、戦術的なアプローチは変えないと強調している。

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エメリ監督、ピッチの状態を言い訳にせず

エメリ監督は、火曜日のチャンピオンズリーグでガラタサライと対戦する際、ピッチの状態を言い訳にはしないと明言した。チームがトルコへ出発する前、ボディムーア・ヒースで取材に応じた指揮官は、アリ・サミ・イェン・スポル・コンプレクシでどのようなピッチが待ち受けていようと、両チームが対応しなければならないと強調。遠征先ではなく本拠地で練習するクラブの準備方法が、今回の欧州での一戦にも最善だとの考えを示した。

「明日のピッチがどのような状態かは重要だが、両チームにとって同じ条件なので言い訳にはならない。我々は準備ができており、試合に集中している。考え、分析しているのは相手のことだけだ。ピッチができるだけ良い状態であることを願い、90分間プレーする。ピッチによって我々の考えは変わらない。どのような状態になるかは分からないが、良くても悪くても我々と相手の双方にとって同じだ」と、ヴィラの指揮官はクラブ公式サイトで説明した。

ガラタサライの脅威を警戒

トルコ王者は大きな脅威となる。エメリ監督は、ガラタサライが個人としてもチームとしても高い質を備えていると指摘した。スターFWヴィクター・オシムヘンとウイングのラファエル・レオンに注目が集まる一方、ヴィラの指揮官は、真の脅威はホームサポーターが生み出すチーム全体のエネルギーと、トルコのチームの戦術的な戦い方の強度にあると考えている。

「彼らには質の高いプレーができる選手がいて、チームとしても個人としても普段どおりのレベルを発揮できる。もちろん、オシムヘンは非常に重要なストライカーで、レオンは非常に優れたウイングだ。しかし、彼らに代わって、そのチームの戦い方の中でプレーできる選手もいる。私にとってガラタサライで最も重要なのは、チームとしてどう戦い、どうプレーするかという点だ。ホームスタジアムでのエネルギー、チームとしての戦術的な考え方も重要だ。１対１に非常に強い選手たちがいるからだ」とエメリ監督は語った。

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欧州での戦いを評価

最初の４試合で勝ち点９を獲得したヴィラは、リーグフェーズ第５節を前に好位置につけている。エメリ監督は順位表を注意深く見ている。上位８位で終えることは現実的な目標だと認めつつ、新たな大会方式に強豪クラブが適応するにつれ、争いは激しさを増しているとみている。

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「試合ごとに多くの情報が得られ、どの目標に向けてこの大会に集中し続けるには勝ち点がいくつ必要かも分かってくる。４試合を終えて勝ち点９を獲得し、まだ上位８位に入る可能性はある。しかし、我々が本命ではない。２年前に始まったチャンピオンズリーグの新しい方式について、本命とされるチームは通常、学んでいくからだ」とスペイン人指揮官は認めた。

上位８位をめぐる争い

エメリ監督は、リーグフェーズが進むにつれ、強豪クラブを驚かせることはさらに難しくなると警告した。欧州の名門クラブは現在、取りこぼしを避けるために得失点差と勝ち点をできる限り伸ばそうとしており、ヴィラのようなクラブに許されるミスの余地は小さくなっていると指摘。それでも、決勝トーナメントへの直接進出を目指すプレミアリーグのチームにとって、目標は明確だ。

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「通常、いくつかミスをすれば上位８位に入れなくなる可能性がある。本命とされるチームについては、この大会がどう進んでいるかを見れば分かる。彼らは勝ち点を獲得しようとし、さらに多くのゴールを決めようとしている。だから、上位８位に入ることは徐々に難しくなる。本命とされるチームを驚かせることが難しくなるからだ。それでも我々は、一試合ずつ考えながら自分たちのやるべきことをしなければならない」とエメリ監督は締めくくった。