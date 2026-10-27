レアル・マドリードのフランス人スター、キリアン・ムバッペをめぐる騒動が中国で拡大している。公共放送のCCTVが、彼の出場するスペインリーグの試合の放送を停止するとともに、彼が出演する広告の削除を決定したためだ。背景には、中国の元指導者である毛沢東に関して彼の発言とされるものが引き起こした論争がある。

スペイン通信社「EFE」は、地元紙「ザ・ペーパー」と同局内部の情報筋の話として、この決定が公式発表のないまま月曜から火曜にかけての夜に発効したと報じた。これは、複数の中国企業がレアル・マドリードのこのフォワードとの広告契約を打ち切るに至った騒動の新たなエスカレートとなる。

この措置は、飲料メーカーの「東鵬」、乳製品メーカーの「蒙牛」、チーズ製造の「妙可藍多」という中国企業3社が、これまで広告キャンペーンにムバッペの名前と画像を使用していたものの、彼との協力関係を打ち切ると発表したことを受けたものだ。

各社は、中国の国民感情を傷つけるとみなす発言や行動に対する「一切の容認をしない」方針を順守するとして、その決定を正当化した。一方で、国内のソーシャルメディア上では論争が拡大していた。

ムバッペと毛沢東をめぐる騒動の経緯とは？

騒動は、ムバッペが自身の容貌を用いて作られた風刺画像について語る動画が拡散したことから始まった。彼は、その中で最も笑えると感じたものとして、自分の顔が「中国の独裁者」と思われる男性の体に合成された画像を挙げた。

AFP通信のデジタルファクトチェックサービスは当初、この動画の真偽を確認できなかったものの、広まった解釈では、この選手の発言が、中国の元指導者である毛沢東の写真に彼の顔を合成した風刺画像に結びつけられた。

この一件は中国で広範な批判を巻き起こし、ムバッペが国民感情を傷つけたとの非難が相次いだ。問題はソーシャルメディア上の論争から、スポンサー契約やスポーツ放送にまで影響が及ぶ騒動へと発展した。

北京が騒動に介入

エスカレートはソーシャルメディアやスポンサー企業にとどまらなかった。中国外務省が問題に介入し、自分たちを侮辱するとみなす発言を中国人が拒むのは当然だとの見解を示した。

報道で伝えられた情報によれば、CCTVからは試合放送の停止に関する公式発表は出ていないものの、ムバッペは中国市場で高まる余波に直面している。3件の広告契約が打ち切られ、レアル・マドリードのこのスターが出場するスペインリーグの試合をファンが観られなくなる可能性もある。



