中国で広範な議論を巻き起こしたこの問題をめぐる新たな動きとして、レアル・マドリーはフランス代表のスター、キリアン・ムバッペに帰属するとされる物議を醸した発言の余波について謝罪する公式声明を発表した。すでに同選手が中国国民に対して謝罪を表明した後の対応であり、その影響が商業スポンサーシップやスペインリーグの試合放送にまで及んだこの問題を鎮静化させる試みである。

この名門クラブの動きは、中国の元指導者である毛沢東と自身を比較する風刺画像へのコメントについてムバッペが公式に謝罪したこと、さらにスペインリーグ連盟の会長ハビエル・テバスが連盟を代表して謝罪したことを受けたものだ。事態を鎮静化し、中国のファンやパートナーとの関係を回復するよう、スペインサッカーへの圧力が高まる中での対応となる。

ムバッペと中国をめぐる問題に関するレアル・マドリーの声明の全文は以下の通り。









ムバッペが中国国民に謝罪

ムバッペは公式声明を発表し、風刺画像へのコメントが適切ではなかったと認め、自身の言葉が中国国内および世界中の中国系コミュニティの多くの人々の感情を傷つけたと自覚していることを強調した。

レアル・マドリーのスターは次のように述べた。「最近行われたインタビューの中で、私は自分の画像についてコメントしましたが、そのコメントは適切ではありませんでした。それが中国国内および世界中の中国系コミュニティの多くの人々の感情を傷つけたことを、今は理解しています」

さらにこう付け加えた。「私の言葉によって不快な思いをしたすべての人にお詫びします。それは決して私の意図ではありませんでした。私は中国国民とその歴史に深い敬意を抱いており、心からの遺憾の意を表します」

大きな問題

問題は、スペインの公式通信社が、中国の国営テレビ「CCTV」がスペインリーグの試合放送を、ムバッペが出場する試合とともに中止し、同選手が登場する広告や動画を削除したと報じたことで拡大した。

また、中国企業各社は、風刺画像に関する彼の発言が引き起こした議論を背景に、このフランス人スターとの商業的協力関係を終了すると発表した。

余波は中国のスポーツプラットフォーム「懂球帝」にも及び、同プラットフォームは2026年のバロンドール順位におけるムバッペの名前を「この人物は存在しない」という意味の表現に置き換えた。このフランス人はイングランドのハリー・ケインに次ぐ2位につけていた。

テバスは自らの立場から、スペインリーグ連盟を代表して中国国民に謝罪し、連盟がパートナーや関係各所と協力してこの問題を乗り越えるべく取り組んでいることを強調するとともに、スペインサッカーが長年にわたって中国との間に築いてきた関係を守ることの重要性を訴えた。