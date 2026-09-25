エムバペが決勝点を決めるも、その後ピッチに倒れ込み、負傷によりプレー続行不可能に。

フランスはジネディーヌ・ジダン体制での初戦を白星で飾った。トルコで行われた一戦で、フランスは同国代表を相手に0-1で勝利した。とはいえ、この試合を振り返るフランスの受け止めは複雑なものになりそうだ。キリアン・エムバペが負傷してピッチを後にした。

ジネディーヌ・ジダンは金曜夜、フランス代表のベンチに初めて座った。前回のワールドカップ終了後、ディディエ・デシャンの後任に就いていた。

ジダンはGKにマイク・メニャンを起用。最終ラインにはジュール・クンデ、ダヨ・ウパメカノ、マクサンス・ラクロワ、アドリアン・トリュフェールが並んだ。中盤ではアドリアン・ラビオ、マヌ・コネ、ラヤン・シェルキが先発。前線にはキリアン・エムバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーズが入った。

比較的退屈な前半、フランスが最初に見せ場を作ったのは17分だった。エムバペが左サイドから中へ切れ込み、ボールをポストのわずか外へ打った。直後にはトルコも反対側でフェドリ・カディオグルのヘディングで応戦。ただ、このシュートは難なくキャッチされた。

前半終了前にはシェルキとオリーズが先制点に迫った一方で、後半に入ってより得点の気配を漂わせたのはトルコだった。イスマイル・ユクセクがCKからのボールを頭で合わせ、あわやゴールという場面を作った。

最終的にスコアを動かしたのは、フランスのエムバペだった。レアル・マドリーのアタッカーは、トルコのビルドアップでのミスを突いた流れからオリーズのパスを受けた。ニアへ強烈なシュートを放ち、GKウールジャン・チャクルを破った。

ただ、このシュートの際にエムバペは負傷もしていた。しばらくはプレーを続けたものの、最終的にはひざの負傷とみられる状態で交代を余儀なくされた。

試合終盤の4分の1では、フランスがさらに攻勢を強めた。クンデのシュートは10センチ外れ、オリーズもわずかに精度を欠いた。そしてアディショナルタイム間際には、トルコは10人での戦いを強いられることになった。GKチャクルがブラッドリー・バルコラのシュートをペナルティーエリア外で腕で防ぎ、一発退場となった。