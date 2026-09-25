エムバペが決勝点を挙げるも、その後ピッチに倒れ込み、負傷によりプレー続行不可能に。

フランスはジネディーヌ・ジダン体制での初戦を白星で飾った。トルコで行われた一戦で、フランスは同国代表を0-1で下した。ただ、フランスにとっては手放しでは喜べない試合にもなった。キリアン・エンバペが負傷交代を強いられたためだ。

ジネディーヌ・ジダンは金曜夜、フランス代表の指揮官として初めてベンチに座った。前回のワールドカップ後にディディエ・デシャンからその座を引き継いでいた。

ジダンはGKにマイク・メニャンを起用。最終ラインにはジュール・クンデ、ダヨ・ウパメカノ、マクサンス・ラクロワ、アドリアン・トリュフェールが入った。中盤はアドリアン・ラビオ、マヌ・コネ、ラヤン・シェルキが先発。前線にはキリアン・エンバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーズが並んだ。

比較的退屈な前半、フランスが最初に見せ場を作ったのは17分だった。エンバペが左サイドから内側へドリブルで切れ込み、シュートを放ったが、ボールはわずかにポストの脇へ外れた。その直後にはトルコも反対側でフェドリ・カディオールのヘディングで応戦。しかし、このボールは難なくキャッチされた。

前半終了前にはシェルキとオリーズがともに先制点に迫った一方、後半立ち上がり以降はトルコの方がゴールに近づいていた。イスマイル・ユクセクがCKからのボールを頭で合わせ、あわやゴールという場面を作った。

最終的にスコアを動かしたのは、フランスのエンバペだった。レアル・マドリーFWは、トルコのビルドアップでのミスの後、オリーズからパスを受けた。ニアへ強烈なシュートを打ち込み、GKウールジャン・チャクルを破った。

ただ、このシュートの際にエンバペは負傷もしていた。しばらくはプレーを続けたものの、最終的には膝の負傷と見られる状態で交代を余儀なくされた。

試合終盤の4分の1では、フランスがなおも攻勢を続けた。クンデのシュートは10センチ外れ、オリーズもあとわずかで枠を捉えられなかった。さらにアディショナルタイム直前には、トルコが10人での戦いを強いられることに。GKチャクルがペナルティーエリア外でブラッドリー・バルコラのシュートを腕で止め、一発退場となった。