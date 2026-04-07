レアル・マドリードのスター、キリアン・エンバペは今季のチャンピオンズリーグでも好調を維持し、バイエルン・ミュンヘン戦で重要なゴールを決めた。

エンバペはマヌエル・ノイアーのゴールを破ったものの、それでもレアル・マドリードは今夜火曜日に「サンティアゴ・ベルナベウ」で行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で1-2の敗戦を喫し、チームを救うには至らなかった。

王者は来週ミュンヘンで行われる第2戦で勝ち上がりを目指すなら、2点差での勝利が必要となる。

フランス代表のエースは今季のチャンピオンズリーグで14点目を記録し、1シーズン最多得点記録を持つクリスティアーノ・ロナウド（17得点）まであと3点に迫った。

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このゴールにより、今季のチャンピオンズリーグにおけるレアル・マドリードの総得点は30に達し、33得点を記録した2017-2018シーズン以来初めてのこととなった。

またエンバペの得点でレアル・マドリードの連続記録も維持され、フランスの「スタッツ・フット」ネットワークによると、同クラブはチャンピオンズリーグのホームで43試合連続得点を続けている。

レアル・マドリードがホームで無得点に終わった最後の試合は、2018年12月のロシアのCSKAモスクワ戦までさかのぼる。