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チェルシーのGKエミリアーノ・マルティネスが、顎の痛ましい負傷から回復し、火曜日のコスタリカとの親善試合で待望のアルゼンチン代表復帰を果たす。リオネル・スカローニ監督は、新たな戦術的基盤を試そうとする代表チームで、保護マスクを着けた守護神がコルドバで先発すると明かした。

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マルティネス、待望のアルゼンチン代表復帰へ

マルティネスは火曜日、コルドバで行われるコスタリカ戦でアルゼンチン代表の試合に復帰する。チェルシーのGKは、10月に負った 痛ましい顎の負傷 から完全に回復した。 マルティネスは チェルシーが2-0で勝利した試合 で、エヴァートンのDFジャラッド・ブランスウェイトと激しく衝突し、手術を要した。その後、集中的なリハビリに取り組む間、数週間にわたって戦列を離れた。

2022年ワールドカップ優勝メンバーのマルティネスは、代表チームのゴールマウスに戻る。ウルグアイに 1-2で敗れた 試合の後、マンチェスター・シティのGKヘロニモ・ルジに代わって出場する。

スカローニ監督、GKの慎重な復帰を説明

アルゼンチン代表のスカローニ監督は、マルティネスがようやく先発できる状態になったと認めた。ウルグアイ戦での起用も検討したものの、最終的には待つことを選んだという。マルティネスはすでに特製の保護マスクを着け、チームメートと練習する姿を撮影されている。

「エミリアーノはプレーする」とスカローニ監督は火曜日の親善試合を前に記者団に語った。「前のウルグアイ戦でも出場できたかもしれないが、リスクがあった。さらに3日間待つのは慎重な判断だった」

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伝説的ベテラン選手を欠くアルゼンチン代表、再構築へ

スカローニ監督は、リオネル・メッシを欠く状況に適応するアルゼンチン代表で、この親善試合を戦術の試行に充てる考えだ。先発メンバーを大幅に入れ替えることも明かした。

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「最終練習で何が機能するかを見て、4、5人を変更する」とスカローニ監督は説明した。「最初のサイクルとは違い、今はより確かな基盤があるのかもしれない。もう我々とともにいないメッシや［アンヘル］ディ・マリアのような、代えの利かない偉大な選手たちが残した穴を埋め始めることができる。

「彼らは世界最高の選手たちの一人だったのだから、本当の意味で代わりを務められる者はいない。それでも、長くチームにいてくれると信じる若い選手たちで、その穴を埋めようとすることはできる。それが我々の課題だ。最高のレベルに到達することだが、それがいつになるかは分からない」

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コルドバでコスタリカ戦へ

アルゼンチン代表はマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで2026年の活動を締めくくる。スカローニ監督率いるチームは、ウルグアイ戦の敗戦から立ち直り、良い結果で一年を終えたいところだ。

マルティネスにとって、この試合はチェルシー復帰を前に試合に必要なコンディションを取り戻す重要な機会となる。マスク姿のGKは無失点を目指し、クラブと代表の双方で絶対的な先発の座を取り戻そうとしている。