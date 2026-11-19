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チェルシーのGKエミリアーノ・マルティネスは、コモで活躍するニコ・パスに、リオネル・メッシの象徴的なアルゼンチン代表の背番号10を継ぐ可能性があると考えている。若きMFは先日、コスタリカ戦で2得点を挙げ、今後の代表での役割をめぐる議論が熱を帯びている。

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マルティネス、パスの背番号10継承を支持

マルティネスは、パスにはアルゼンチン代表の次の背番号10になるだけの力があると考えている。伝説的な背番号を誰が引き継ぐかをめぐる議論は、 メッシの代表引退 を受けて熱を帯びている。パスは火曜日、アルゼンチン代表がコスタリカ代表に 7-0で大勝した試合 で2得点を挙げ、一躍注目を集めた。

コモのMFはこれで、直近の代表戦5試合で計5得点を記録した。急速な台頭により、司令塔の不在を埋める有力候補となっている。アルゼンチン代表のベテラン選手たちも、すでに若手のパスを支持している。

アルゼンチン人らしい闘争心を育む

アルゼンチン代表のチーム内で重要な存在であるマルティネスは、パスの可能性に大きな自信を示した。GKは、チームがコモのスター選手を大舞台に向けて積極的に育てていると明かした。

「彼がチームにますます溶け込んでいると感じる」と、チェルシーの選手は『ムンド・デポルティーボ』が伝えたところによると、語った。「もちろん、彼にはアルゼンチン人らしい闘争心が必要で、僕たちはそれを育む手助けをしている。実際、今彼に起きているすべてのことは、彼にふさわしい。ここにいて、プレーするに値する選手だ。彼が挙げている得点は、さらにうれしいおまけだ」

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代表の背番号10が担う大きな責任

アルゼンチン代表で攻撃の中心を担うことには大きな重圧が伴うが、マルティネスはパスにはそれにふさわしい心構えがあると感じている。このベテランGKは、謙虚さが若手MFの長期的な成功を左右すると考えている。

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「この謙虚さを保ち、このレベルのプレーを続ければ、ニコ・パスは間違いなくアルゼンチン代表の背番号10を着け、その責任を担える」とマルティネスは続けた。「僕たちには彼のような、自分をリーダーだと考える選手が必要だ。彼は僕たちが多くの試合に勝つ助けになれる。僕たちも彼を助けなければならない。僕たちは代表チームだ。ここにエゴはない。大切なのは努力、謙虚さ、そして敬意だ」

イタリアでも、その先でも輝く

パスはクラブでも目覚ましい成長を遂げており、コモでの3シーズン目を迎えたばかりだ。前シーズンには、セスク・ファブレガス率いるチームがクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権を獲得する上で、重要な役割を果たした。

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その好調ぶりは2026-27シーズンにもそのまま続いている。躍動感あふれるMFは、イタリアのクラブで公式戦わずか14試合に出場し、すでに6得点8アシストを記録している。