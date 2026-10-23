エミ・マルティネスが離脱！チェルシーのスター選手が手術を受け、シャビ・アロンソが長期離脱を認める

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チェルシーは、アルゼンチン代表GKエミ・マルティネスが骨折した顎の手術を受けたため、数週間にわたって同選手を欠くことになる。シャビ・アロンソ監督は、今週末に控えるトッテナムとの注目のプレミアリーグ戦を前に、この大きな痛手を認めた。

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チェルシーに大きな痛手

チェルシーは、GKマルティネスが数週間離脱するという大きな痛手を負った。アルゼンチン代表GKは、骨折した顎を治す手術を無事に受けた。

負傷したのは、先週末にチェルシーがエヴァートンに2-0で勝利したプレミアリーグの一戦だった。マルティネスは明らかに苦痛を感じている様子でピッチを退き、緊急の診察を受けるため直ちに病院へ搬送された。この負傷により、アロンソ監督は国内での重要な試合が続く期間、信頼する正GKを欠くことになった。

ブランスウェイトとの痛ましい衝突

顔面の重傷は、ピッチ上での激しい接触が直接の原因だった。マルティネスは先週末の試合でエヴァートンDFジャラッド・ブランスウェイトと衝突し、その後すぐに交代を余儀なくされた。アロンソ監督は金曜日の記者会見で、正GKの状態について厳しい見通しを示した。チェルシーの指揮官は手術を受けたことを認める一方、今後の回復期間について慎重ながらも楽観的な姿勢を見せた。

「もっと状態が良かった時もある。手術を受けた」とアロンソ監督は記者団に説明した。「まだ様子を見る必要がある。数週間は離脱する。できれば短く済んでほしい」

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出番に備えるペンダース

マルティネスが当面起用できないことが確定し、チェルシーはマイク・ペンダースにゴールを託すことになる。チェルシーが好調を維持しようとする中、控えGKのペンダースが先発を任される見込みだ。

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ペンダースはエヴァートン戦で負傷したマルティネスに代わって出場し、すでにサポーターに自身の力を垣間見せている。アロンソ監督は、代役となるGKがプレミアリーグの厳しい舞台に十分備えられていると確信している。

「彼には準備ができている」とアロンソ監督は自信を示した。「練習にもよく取り組んでおり、カップ戦の数試合では高いレベルにあることを示した。エヴァートン戦でも、途中出場してからの数分間で個性と能力を見せた」

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トッテナムとのロンドン・ダービーへ

チェルシーは重要なロンドン・ダービーを前に、マルティネス不在の状況へ早急に対応しなければならない。アロンソ監督率いるチームは土曜日、ホームでトッテナムとの重要なプレミアリーグの一戦に臨む。週末の試合後も、クラブの医療スタッフはマルティネスの状態と回復の経過を注意深く見守る。サポーターは、アルゼンチン代表GKが早期に、そして安全にピッチへ戻ることを願っている。