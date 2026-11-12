エミール・ヘスキー、レアル・マドリーの右サイドバック、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの理想の移籍先にバイエルン・ミュンヘンを挙げる。リヴァプール復帰を夢見る一方、マンチェスター・ユナイテッド移籍は否定

共有 GOALをGoogleでフォロー

リヴァプールの元FWエミール・ヘスキーは、レアル・マドリーの右サイドバック、トレント・アレクサンダー＝アーノルドについて、スペインでの出場機会が限られる中、バイエルン・ミュンヘンが理想的な次の所属先になると考えている。元イングランド代表FWは同DFのアンフィールド復帰を強く望む一方、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍の可能性は否定した。

広告

元ストライカーが今後の選択肢を分析

ヘスキーは、イングランド代表DFがスペインの首都を離れるなら、アリアンツ・アレーナへの移籍が適していると考えている。ただし、個人的にはアンフィールドでの再会を望んでいる。ヘスキーは2000-01シーズン、リヴァプールでジェラール・ウリエ監督の下、FAカップ、リーグカップ、UEFAカップを制覇した。イングランド代表で62試合に出場した元FWは、古巣のアカデミー出身選手の動向を注視している。ドイツ最大のクラブでプレーすれば、攻撃的なサイドバックは力を発揮できるとみている。

スペインでの出場時間の少なさが移籍説を呼ぶ

アレクサンダー＝アーノルドは2025年6月にマージーサイドを離れ、サンティアゴ・ベルナベウで2031年6月までの6年契約を結んだ。しかし、2026-27シーズンは先発の機会をなかなか得られていない。

ジョゼ・モウリーニョ監督の下、MFから転向したフェデ・バルベルデと夏に加入したデンゼル・ダンフリースに次ぐローテーション要員として起用され、ラ・リーガでは7試合でわずか355分の出場と1アシストを記録。チャンピオンズリーグでは1試合に79分間出場している。

サイドバックの次の移籍先について『Eldorado』に語ったヘスキーは、「バイエルン・ミュンヘンへの移籍は、トレント・アレクサンダー＝アーノルドにとって良い選択になるだろう。ドイツのリーグ、ブンデスリーガは非常に競争が激しい。そこで最大のクラブに所属できれば、彼にとって素晴らしいことだ。ただ、私は彼がリヴァプールに戻る姿を見たい」と述べた。

広告 広告

守備面への疑問を上回る攻撃面での貢献

レスター・シティ、バーミンガム・シティ、ウィガン・アスレティック、アストン・ヴィラでもプレーし、イングランド代表で7ゴールを挙げたヘスキーは、右サイドバックの守備をめぐる根強い批判に反論した。後方での弱点があったとしても、幅広いパスの選択肢と攻撃時の創造性がそれを十分に補うと主張している。

Related Topics

アレクサンダー＝アーノルドの攻撃力がなぜそれほど価値を持つのかを説明し、オールド・トラッフォードへの移籍を否定したヘスキーは、こう語った。「彼の守備については否定的なことをいろいろ言うが、正直に言えば、良い面の方がそれを上回る。攻撃に転じたときに彼がもたらすものは、守備面のマイナスを大きく上回る」

「でも、マンチェスター・ユナイテッド？ いや、彼がそんなことをするとは思わない。それが唯一の移籍先なら、むしろマドリーでベンチに座ってスペイン語の練習をする方を選ぶだろう」

広告

右サイドバックはマドリーでの定位置奪取を目指す

ヘスキーはバイエルン州への移籍を支持しているものの、アレクサンダー＝アーノルドとマドリーの契約はまだ5年近く残っており、近い将来にバイエルンへ移籍する可能性は低い。イングランド代表DFは、11月の代表戦期間を経て国内の戦いが再開した際、モウリーニョ監督の下で再び定位置をつかむことを目指す。ただ、2027年を迎える時点でもバルベルデとダンフリースの後塵を拝していれば、スペインでの長期的な将来をめぐる疑問は残り続けるだろう。