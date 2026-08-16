エミリアーノ・マルティネスのユヴェントス移籍は破談になったと、The Athleticなどが伝えている。アルゼンチン代表GKはイタリアの名門クラブと個人合意に達していたものの、アストン・ヴィラと合意に至らなかった。一方でヴィラは、鈴木彩艶の獲得にかなり近づいている。

現在33歳のマルティネスはヴィラと2029年半ばまで契約を結んでいるが、以前からバーミンガムを離れることを望んでいた。ユヴェントスがその受け皿になるとみられ、GK本人とも個人合意に達していた。

しかし、移籍は実現しないことになった。ヴィラは移籍金1500万ユーロを要求していたのに対し、ユヴェントスはボーナス込みで600万ユーロまでしか出す意思がなかった。

要求額と提示額の差が大きすぎたため、ユヴェントスはこの取引から手を引くことを決断した。移籍市場の専門家マッテオ・モレットによると、クラブは現在、トッテナム・ホットスパーのグリエルモ・ヴィカーリオ（29）に照準を切り替えているという。

一方のヴィラは、鈴木彩艶の獲得に向けて動きを強めている。日本人GKの（可能性のある）加入はマルティネスの状況とは完全に無関係だと、The Athleticは伝えており、そのためマルティネスがヴィラに残留した場合、立場が難しくなる可能性がありそうだ。ウナイ・エメリ監督にはマルコ・ビゾット（35）という選択肢もあるが、いずれにせよ彼が第一候補になる可能性は低いとみられる。

ヴィラは鈴木に対し、固定3000万ユーロにボーナス500万ユーロを加えた条件を用意している。鈴木はパルマと2029年半ばまで契約を結んでいる。23歳のアジア人にとっては慌ただしい日々が続いており、最近も大型移籍が破談となったばかりだ。

鈴木の新天地はパリ・サンジェルマンになる見通しだった。しかし、すべての当事者間で合意に達していたにもかかわらず、鈴木の代理人が土壇場でPSGに高額な手数料を要求したため、交渉は破談となった。