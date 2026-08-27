エミリアーノ・マルティネスがアストン・ヴィラ退団に迫っている。ファブリツィオ・ロマーノらによれば、クラブはチェルシーと合意に達しており、チェルシーはバーミンガムに換算で約870万ユーロを支払うという。

マルティネスはしばらく前からヴィラ退団を望んでおり、同クラブとの契約は2029年半ばまで残っている。クラブはすでにザイオン・スズキ（パルマ）を新たな第一GKとして迎えているが、ヴィラの波乱の開幕節ではマルコ・ビゾトにもアピールの機会が与えられていた。

マルティネス（33）は最近、ユヴェントス移籍にあと一歩まで迫っていた。アルゼンチン代表GKはすでにオールド・レディと個人合意に達していたものの、クラブ間で移籍金を巡る折り合いがつかなかった。

ユヴェントスはその後、グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム・ホットスパー）へと切り替え、一方で失望したマルティネスはヴィラに戻った。しかし、イングランドのクラブは彼を手放したがっており、チェルシーに売り込んでいた。

チェルシーはヴィラからのオファーをしばらく検討し、受け入れることを決断した。マルティネスの移籍金は、ヴィラが少し前にユヴェントスに求めていた1500万ユーロの要求額を大きく下回っている。

チェルシーではGKロベルト・サンチェスが先週末のフラム戦で良い印象を残せなかった。スタンフォード・ブリッジでシャビ・アロンソ監督は、マルティネスによってより安定した守護神を得ることを期待している。

アロンソにとってはマイク・ペンダースも選択肢の一つだ。21歳のベルギー人は昨季、RCストラスブールへの期限付き移籍で経験を積んだ。同クラブはチェルシーと同様、BlueCoの（部分的な）指揮下にある。