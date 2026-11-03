エマヌエルソン、アヤックスのトップチームに選手１人を推薦「彼は戦力になれる」

ヨング・アヤックスのアシスタントコーチを務めるウルビー・エマヌエルソンは、ファレル・ナッシュがアヤックスのトップチームで戦力になれるとの考えをESPNで語った。

月曜夜、ヨング・アヤックスはケウケン・カンピューン・ディビジでフィテッセと対戦した。カルロス・ガルシア監督が出場停止処分により不在だったため、エマヌエルソンがチームの指揮を執った。

ヨング・アヤックスは開始わずか3分で1-0と先制。ジャイエンドロウ・アムールからスペースへパスを受けたナッシュが、落ち着いてゴールのファーサイドに決めた。

エマヌエルソンは、この得点者がアヤックスのトップチームにとっても戦力になれると考えている。現在、トップチームでは本来MFのオスカル・グルークとアブデラ・ウアザネが前線の左サイドでプレーしている。

「ナッシュは今日のように、違いを生み出す選手でなければならないと思う。それができれば、トップチームにとって興味深い存在になれる。私は彼と多くの時間をかけて取り組んでいる」とエマヌエルソンは語り始めた。

「彼には個人として非常に多くの能力がある。試合を通じて相手を圧倒していた。それでも挙げたゴールは1点だけだ。その1点は確かに重要だったが、私はもっと見たい」と締めくくった。

しかし結局、ヨング・アヤックスは終了間際に追いつかれた。フィテッセがジェレディ・ヒルテルマンのゴールで同点とし、試合は1-1で終わった。