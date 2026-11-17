共有 GOALをGoogleでフォロー

エマニュエル・プティが、フランス代表での最近のプレーを批判されているマンチェスター・シティの司令塔ラヤン・シェルキを熱烈に擁護した。ワールドカップ優勝経験を持つプティは、23歳のシェルキがジネディーヌ・ジダン監督の下で攻撃面に優れた結果を残しているにもかかわらず、なぜ批判の的になり続けるのかと疑問を呈した。

広告

批判浴びるシェルキをプティが擁護

シェルキ は、 最近のフランス代表でのプレー をめぐる激しい議論の渦中にいる。23歳のシェルキに対しては、チーム全体のプレーへの貢献があまりにも消極的だと考える人々から厳しい批判が寄せられている。しかし、プティはそうした見方をきっぱりと退けた。1998年ワールドカップ優勝経験を持つプティは、この才能豊かな司令塔を全面的に支持する考えを示した。

シェルキはフランス代表で20試合に出場し、3得点を挙げているにもかかわらず、サポーターの間では依然として評価が分かれる存在のようだ。プティは、この若きMFが代表のチームメートよりも不当に厳しい批判にさらされていると強く考えている。

キャリアを通じて続く批判

プティはRMCで、シティのスター選手に絶えず向けられる否定的な声への強いいら立ちを表した。元MFは、若手選手に向けられる戦術面での具体的な批判に疑問を呈した。

「シェルキに対する絶え間ない批判を、もうしばらく聞き続けている」とプティは主張した。「キャリアの最初から同じような批判にさらされてきたように感じる。いったい何を問題視しているのか。シェルキはゴールに背を向けてボールを受けることが多いので、どう対処するかを見つけなければならない。ゴールに背を向けてボールを受けるのだから、自分で何とかしなければならない」

広告 広告

オリーズに次ぐ2番手

数字もプティの熱のこもった主張を裏付けている。シェルキは現在、ジネディーヌ・ジダン体制下のフランス代表で、得点に直結する働きが2番目に多い選手だ。この伝説的なフランス人監督の下で攻撃面により高い結果を残しているのは、マイケル・オリーズだけだ。プティは批判する人々に、この際立った事実をすかさず指摘した。

Related Topics

次の試合 MCI プレミアリーグ 07:30 FUL 視聴する

「それでも、ジダン体制下で彼より結果を残しているのはオリーズだけで、彼は2番目だ」とプティは述べた。

批判はほかの選手にも

プティは、シェルキに注目するのではなく、フランス代表が苦戦するときには、ほかの著名な選手たちがもっと責任を負うべきだと主張した。複数の主力選手を名指しし、守備の基本的な役割を果たしていないと指摘した。

広告

「［アドリアン・］ラビオや［ルーカス・］ダ・クーニャがボールを奪い返すところは見なかったし、DF陣が自分たちのエリアでデュエルに勝つところも見なかった」とプティは説明した。「守備への切り替えでオリーズとエンバペが戻るところも見なかった。シェルキより先に批判できる選手は大勢いる」