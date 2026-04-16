エマニュエル・エメガ、RCストラスブールの劇的逆転劇で決勝点

レイオ・バジェカーノ、クリスタル・パレス、RCストラスブール、シャフタール・ドネツクがカンファレンスリーグ準決勝に進出した。ストラスブールは逆転勝ち、バジェカーノとクリスタル・パレスは逆転負けを免れた。

AEKアテネ対ラージョ・バジェカーノは3-1。

ホームのAEKは3点差を追いすがる必要があり、好スタートを切った。ジニが13分で先制、20分後には元アヤックスのマリンがPKで追加点。

後半も勢いは止まらず、ジニが遠目からのヘディングでネットを揺らし、2試合合計3－3の同点に追いついた。しかし直後、イシ・パラソンが3－1とし、バジェカーノが再びリードを奪った。

フィオレンティーナ 2-1 クリスタル・パレス

第1戦で0-3と敗れていたフィオレンティーナは、ホームでも開始15分で失点。しかし前半終了間際にグドムンドソンがPKで1-1とした。

後半、シェール・ンドゥールが約25メートルの強烈なシュートでネットを揺らし、再び希望が灯った。しかし追加点は奪えず、クリスタル・パレスが次ラウンドへ進んだ。

ストラスブール 4-0 マインツ

先週ドイツで0-2と敗れたRCストラスブールは、木曜日に一転して攻勢を強めた。前半早々、セバスチャン・ナナシがクロスを頭で合わせ1-0。直後、右からのクロスにアブドゥル・ワッタラが再びヘディングで2-0とした。

エマニュエル・エメガのPK（3-0）は失敗したが、5分後、フリオ・エンシソが至近距離から得点。その後、エメガも追加点を決め、4-0で試合終了。