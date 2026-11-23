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チェルシーのFWエマニュエル・エメガが、リーズ・ユナイテッドにホームで1-4と敗れた試合でクラブ初ゴールを決めた数時間後、強盗被害に遭ったと明かした。23歳のオランダ人FWは、試合後の恐ろしい出来事でけが人はいなかったと報告。チェルシーにとって、スタンフォード・ブリッジでの苦しい一日となった。

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初ゴールの喜びを曇らせた強盗被害

エメガが西ロンドンで決めた初ゴールは、 プレミアリーグでの大敗 と、ピッチ外で起きた恐ろしい出来事によってかすんでしまった。エメガは前半、左足で放ったシュートをポストに当てて決め、チェルシーに先制点をもたらした。ホームチームにとって数少ない明るい材料だったが、ノア・オカフォーがすぐに同点弾を決めると、後半のゴールによってリーズは1999年以来となるスタンフォード・ブリッジでの勝利を収めた。

オランダ人FWが心配するファンに無事を報告

1-4の敗戦にチェルシーが打ちのめされるなか、23歳のエメガはその後、試合終了後に起きた衝撃的な出来事についてSNSでファンに報告した。これ以上の情報は公表されておらず、強盗被害に遭った正確な時刻や場所、盗まれた物については現時点で明らかになっていない。

エメガはピッチ内外での出来事について、インスタグラムでこう記した。「初ゴールを決めたが、結果は残念だった。金曜日にはもっと強くなって戻ってくる。残念ながら、試合後に強盗に遭った。僕は大丈夫だし、幸い誰もけがをしなかった。励ましのメッセージをありがとう」

負傷で遅れたチェルシーデビュー

エメガは夏、提携クラブのストラスブールからスタンフォード・ブリッジにやって来た 。移籍はその1年前に取り決められていた。母国オランダのスパルタ・ロッテルダムのアカデミー出身で、ベルギーのアントワープとオーストリアのシュトゥルム・グラーツでのプレーを通じて評価を高め、イングランドへの移籍を果たした。

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西ロンドンでのスタートはハムストリングの負傷に妨げられ、シーズン序盤を欠場した。そのため、リーズ戦はチェルシーでわずか3試合目、プレミアリーグでは2試合目の出場だった。エメガのゴールで一時は希望が生まれたが、ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンがPKを決め、さらにオカフォーとブレンデン・アーロンソンが得点。チェルシーは後半に大きく崩れた。

フォレストとのアウェー戦で挽回へ

プレミアリーグで8位につけるチェルシー に、守備の崩壊やピッチ外の出来事を引きずっている時間はほとんどない。金曜日の夜にはシティ・グラウンドに乗り込み、ノッティンガム・フォレストと対戦する。自信を取り戻すには、アウェーで規律ある戦いが求められる。エメガにとっては、初ゴールを足掛かりにしながら、恐ろしい週末の出来事を乗り越えることが当面の課題となる。