サンダーランド戦でPKを献上したウェズレイ・パタティについて、レーロイ・エフテルトは明確な見解を示した。敗れたAZの指揮官は、ウイングのパタティがあの場面をもっとうまく判断すべきだったと考えている。アルクマール勢はヨーロッパリーグ開幕戦で敵地にて1-0で敗れた。

パタティは後半半ば、ペナルティーエリア内でエンゾ・ル・フェを倒してしまい、サンダーランドにPKを与えた。その後、このフランス人MFが11メートルの地点からホームチームに勝ち点3をもたらした。

PKの場面について話が及ぶと、試合後、落胆したエフテルトはZiggo Sport, の記者に対してこう嘆いた。 「あれはやってはいけないことだ。こういう形で失点するのは痛い」

「かなり高い位置でボールを失って、その後はもう修正できなかった。アンラッキーなPKだったと思う。その後、ああいうボールの1本でも決められないのは本当に悔しい。チャンスは十分にあった。でも、この試合はただただ非常に悔しい形で終わってしまった」と、敗れた指揮官は語った。

AZはまずまず良い立ち上がりを見せた後、サンダーランドでかなり押し込まれた。「そこからは散発的にしか前へ出られなかった。そして後半は、いくつかの点を修正した。私はこのグループに対して、こういう相手にはもっと勇気を示さなければならないと意識させようとした。そして、自分たちのサッカーをしなければならなかった」

エフテルトは終盤の決定機逸について、あらためて映像を見返すつもりだという。「後半は私たちの方が良いチームだった」と、アルクマール勢の指揮官は締めくくった。

AZは次節のヨーロッパリーグでホームゲームを戦う。10月15日にはハポエル・ベエル・シェバがアルクマールに乗り込む。