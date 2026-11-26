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AZは木曜日、ヨーロッパリーグで見事な勝利を挙げた。敵地スパルタ・プラハ戦では2点を追って前半を終えたが、後半にペール・コープマイネルスが早々に1点を返すと、レロイ・エヒテルド監督が投入した途中出場選手たちがチェコの首都で逆転劇を完成させた。スコアは4－2。

AZはプラハで前半に苦戦し、開始わずか4分に先制を許した。エルリング・ブラウト・ハーランドの実のいとこ、ヨナタン・ブラウト・ブルーネスがジョン・メルカドのクロスを頭で押し込み、1－0とした。

オランダ代表FWメックス・メールディンクが不在だったため、ベンデグズ・コヴァーチが先発の機会を得た。ハンガリー人のコヴァーチには前半半ば、同点に追いつくチャンスもあったが、反転して左足で放ったシュートはわずかに枠を外れた。

その逸機がAZに高くついた。GKヤリ・デ・ブッセルが危険な位置でボールを失い、ブルーネスに絶好機を与えてしまう。ノルウェー人のブルーネスは冷静にパトリック・ヴィドラへパスを出し、ヴィドラが難なく押し込んで2－0とした。

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AZにとって厳しい状況で前半を終えたが、エヒテルド監督のチームは後半に反発。まずはペール・コープマイネルスが1点を返した。鋭いクロスを送ると、ボールはそのままポストの内側を叩いて相手ゴールに入り、2－1となった。

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AZは後半開始10分にアユブ・ウフキル、ローザンジェロ・ダール、デイヴ・クワクマンを投入。すると、チームは自信に満ちたプレーを見せ、一気に勢いづいた。クワクマンからパスを受けたダールは左サイドから内側へ切れ込み、右足でファーサイドのゴール上隅へ見事に決めた。

残り約4分の1となった試合で、AZは逆転を果たす。ここでもエヒテルド監督の采配が実を結んだ。ダールからパスを受けたウフキルがペナルティーエリアの外から美しいシュートを決め、2－3とした。

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残り数分、AZは勝負を決めた。カルヴィン・ステングスのスルーパスに抜け出したウフキルの前には広大なスペースが広がっていた。モロッコ代表のウフキルは、立ちはだかった唯一の相手を切り返しでかわすと、右足で力強くゴールを決め、2－4とした。

AZはこれで5試合を終えて勝ち点9とし、上位8チーム入りを十分に狙える位置につけた。8位以内に入れば、エヒテルド監督率いるチームはプレーオフを免除される。少なくとも、今のAZがプレーオフ進出を逃すには、よほどのことが起きなければならない。