プレミアリーグ - プレミアリーグ Hill Dickinson Stadium

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エバートン対サンダーランドの視聴方法：テレビ局とオンラインライブストリーム

エバートン対サンダーランド戦は、プレミアリーグの放送権を持つViaplayで視聴できます。以下のリンクからライブストリーミングをご利用ください。

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チームニュース＆メンバー

エバートンはI. ゲイエ、J. グレリッシュ、J. ブラントウェイトが負傷で欠場。 ホームチームに欠場者はいない。モイーズ監督の予想スタメンは以下の通り：J・ピックフォード、M・キーン、V・ミコレンコ、J・オブライエン、J・ターコウスキー、K・デュースベリー＝ホール、M・ロール、J・ガーナー、T・イロエグブナム、I・ンディアイ、ベト。

サンダーランドは負傷中のベルトラン・トラオレとR・マンドルを欠き、D・バラードは出場停止。 ブラックキャッツの予想スタメンは以下の通り：R. ルーフス；O. アルデレテ、レイニルド、L. ゲルトゥイダ、N. ムキエレ；N. サディキ、G. シャカ、C. タルビ、T. ヒューム；E. ル・フィー；B. ブロビー。キックオフ直前に変更があれば追記します。

最近の調子

エバートンはプレミアリーグ直近5試合で3分け2敗と勝利がない。5月10日のクリスタル・パレス戦は2-2、5月4日のマンチェスター・シティ戦は3-3の引き分けだった。 2敗はウェストハム（1-2）とリヴァプール（2-1）戦。5試合で10得点11失点。

対するサンダーランドは直近5試合で1勝3分1敗。 直近は5月9日のマンチェスター・ユナイテッド戦で0-0引き分けた。唯一の勝利は4月12日のトッテナム・ホットスパー戦での1-0ホーム勝利。最大の痛手は4月24日のノッティンガム・フォレスト戦での5-0ホーム敗戦。5試合で5得点7失点。

過去の対戦成績

直近の対戦は2026年1月10日のFAカップで、ヒル・ディキンソン・スタジアムにて1-1の引き分け。その前も2025年11月3日のプレミアリーグでウェアサイドにて1-1だった。 通算5試合ではエバートンが2勝、サンダーランドは未勝利、3引き分け。2017年の2試合もエバートンが勝っている。

順位

プレミアリーグではエバートンが10位、サンダーランドが12位で、中位同士の対戦となる。