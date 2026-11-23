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チリのクラブ・デポルティーボ・パレスティーノは、サンティアゴで行われたエド・シーランのループ・ツアー公演で、チームのユニフォームを着たファンが入場ゲートで止められたとして警備スタッフを非難した。該当者は遅れて入場を認められたものの、クラブは現地の主催者と歌手側に早急な説明を求めている。

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サンティアゴ公演でファンの入場を制止

パレスティーノは、2026年11月21日に行われたエド・シーランのループ・ツアー初日公演で、クラブのユニフォームやスウェットシャツを着たサポーターが受けた対応を非難した。『ペースト・マガジン』によると、エスタディオ・ビセンテナリオ・デ・ラ・フロリダの会場スタッフは、これらの衣服を禁止する服装規定が公表されていないにもかかわらず、当初は入場を認めなかった。ファンは制限に異議を唱えた後、最終的に入場できたものの、オープニングの演奏の一部を見逃した。

クラブ「到底容認できない差別行為」

創設から100年以上の歴史を持つサンティアゴのクラブは、報道を受け、4色のユニフォームが表す文化的ルーツを擁護する声明を速やかに出した。

クラブ公式サイトの声明で、パレスティーノはこう述べた。「クラブ・デポルティーボ・パレスティーノは、ラ・フロリダで開催されたエド・シーランのコンサートで、我々のクラブのユニフォームやその他の衣服を着ていたために、入場に支障が生じた観客グループの経験した事態に対し、深い憤りを表明し、これを非難する」

「これは、人々の尊厳を傷つけ、尊重、平等、表現の自由という基本原則を損なう、到底容認できない差別行為だ」

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「我々のユニフォームは、100年以上にわたり、その4色を通じて自らのルーツを正当に表現してきたアイデンティティの一部だ。着用を理由に、誰も差別されたり、問いただされたり、イベントへの入場を拒まれたりしてはならない」

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ツアーで2度目の政治的論争

クラブは現地の主催者DGメディオスとシーラン側にも説明を求め、声明を続けた。「クラブとして、制作会社DGメディオスとイベントの運営責任者に対し、何が起きたのかを公に明らかにし、関連する経緯を示したうえで、こうした事態につながった可能性のある判断基準を説明するよう求める。また、今回の出来事についてアーティストのチームの見解も聞きたい」

「同様の経験をしたすべての人に対し、経緯の把握、適切な対応の検討、助言や法的支援において、我々の支援と協力を申し出る」

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「我々は、いかなる差別も当たり前のこととして受け入れない。我々のアイデンティティは尊重されるべきであり、それを表現する人々にも、排除されたり問いただされたりすることなく、公演を楽しむ権利がほかの誰とも等しくある」

今回の一件は、2026年のループ・ツアーにおける2度目の大きな論争となった。9月には、米国での公演中の親パレスチナ的な発言や映像を受け、ラッパーのマックルモアが同月の公演から外されている。シーランは以前、その対応について謝罪。スタジアム公演の主催者からの圧力に言及するとともに、ガザの状況を「破滅的で、正当化できず、度を越している」と表現し、自身の公演は政治的に中立であり続けることを目指していると強調した。

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主催者と歌手側に説明求める声

会場の警備担当者がなぜユニフォームを着た観客を対象としたのか、また正式な指針に違反したのかについて、DGメディオスとシーランの代理人に説明を求める圧力が高まっている。一方、パレスティーノは法的措置の可能性を検討するため、影響を受けた観客から話を集め始めた。ループ・ツアーが続く中、主催者は今後の公演で舞台外の混乱がさらに起きることを避けたい考えだろう。