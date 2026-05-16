エドソン・アルバレス、インスタ投稿でアヤックス移籍の噂を煽る

エドソン・アルバレスは、フレンド・ロテリー・エールディヴィジ最終節を前にアヤックスへ強烈にアピールした。 土曜、インスタグラムにヘーレンフェーン戦での自身の得点を投稿し、フェネルバフチェへレンタル中の彼はアヤックスへの愛をアピール。これを受け、オスカル・ガルシア監督率いるチームへの復帰を望む声が高まっている。

彼は先週、ヨハン・クライフ・アレナで行われたFCユトレヒト戦（1-2で敗戦）にも来場。この訪問がファンに復帰への期待を抱かせた。

『サッカー国際』によると、来夏の補強候補としてクラブ内での評価は依然として高く、ジョーダン・ヘンダーソン退団後の新ボランチ探しにも符合する。

アヤックスは2025年夏と2026年冬の移籍市場でも獲得を模索したが合意には至らなかった。ウェストハムの将来が不透明なこともあり、アルバレスは依然として有力候補だ。

プレミアリーグのウェストハムは残り2試合で降格圏内。2ポイント上のトッテナム・ホットスパーを追いかける。降格が確定すれば、アヤックスがアルバレスを獲得しやすくなる。

このMFは2028年半ばまでウェストハムと契約しており、今シーズンはフェネルバフチェにレンタル移籍中。それでも来夏の退団の可能性は残っており、アヤックスは彼の去就を注視している。

アムステルダムでは、新戦力の獲得だけでなく、今夏の移籍市場は多忙になりそうだ。ブランコ・ファン・デン・ブーメンとシベルト・マンズヴェルクは退団が確定。キアン・フィッツ＝ジムも構想外と報じられている。