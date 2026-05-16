エドソン・アルバレス、アヤックス移籍の噂をさらに煽る

エドソン・アルバレスは、フレンド・ロテリー・エールディヴィジ最終節を前にアヤックスへ強烈にアピールした。 土曜日、彼はインスタグラムに以前のSCヘーレンフェーン戦で得点を挙げた映像を投稿。現在ウェストハム・ユナイテッドからフェネルバフチェへレンタル移籍中のMFは、この投稿でオスカル・ガルシア監督率いるチームへの支持を表明すると同時に、復帰への憶測を呼んでいる。

彼は先週、ヨハン・クライフ・アレナで行われたFCユトレヒト戦（1-2で敗戦）にも来場。この姿がサポーターの期待に火を点けた。

『サッカー国際』によると、来夏の補強候補としてクラブ内での評価は依然として高く、ジョーダン・ヘンダーソン退団後の中盤の穴を埋める最適任者と見なされている。

アヤックスは2025年夏と2026年冬の移籍市場でも獲得を画策したが成立せず、それでもウェストハムの不安定な状況もあり、今も有力候補とみなされている。

プレミアリーグのウェストハムは残り2試合で降格圏内。2ポイント上のトッテナム・ホットスパーを追いかける。降格が確定すれば、アヤックスがアルバレスを獲得しやすくなる。

このMFは2028年半ばまでウェストハムと契約しており、今シーズンはフェネルバフチェにレンタル移籍中。長期契約でも来夏の退団の可能性は残るため、アヤックスは彼の去就を注視している。

アムステルダムでは、新戦力の獲得だけでなく、今夏の移籍市場は多忙になりそうだ。チーム内でもブランコ・ファン・デン・ブーメンとシベルト・マンズヴェルクは退団が確定。キアン・フィッツ＝ジムも構想外と報じられている。