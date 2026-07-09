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Jonathan van Haaster

翻訳者：

エドソン・アルバレスは、レンタル移籍のため大幅な減俸を受け入れる必要がある。

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ウェストハム
ブンデスリーガ
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スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ウェストハム・ユナイテッドはエドソン・アルバレスのレンタル移籍でFCケルンと合意したただし選手とクラブの合意は年俸で難航している。

アルバレスは2028年までウェストハムと契約しているが、チームでの役割はすでに終えた。昨季はフェネルバフチェへレンタルされ、その間ウェストハムはプレミアリーグ残留に失敗した。

ウェストハムは財政的余裕を得るため放出を希望。本人もチャンピオンシップでのプレーは望まず、一時移籍を志願している。スカイは数日前、MFがケルンに好感を抱き、ブンデスリーガ移籍を望んでいると伝えた。

ウェストハムは本来完全移籍での放出を望んでいるが、状況次第ではレンタルも容認する。この条件で両クラブは合意に達している。

最大の難点はアルバレスとの給与合意だ。28歳の主力はケルン加入のため大幅減俸を受け入れる必要がある。

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具体的な金額は不明だが、最終判断はアルバレスが持つ。スカイによると、彼はトルコからもオファーを受けているが、クラブ名は明らかになっていない。

スーペル・リグではフェネルバフチェで18試合に出場したが、怪我に悩まされた。フェネルバフチェが再び興味を示しているかどうかは不明だ。

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