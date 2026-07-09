エドソン・アルバレスは、レンタル移籍のため大幅な減俸を受け入れる必要がある。

スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ウェストハム・ユナイテッドはエドソン・アルバレスのレンタル移籍でFCケルンと合意した。ただし選手とクラブの合意は年俸で難航している。

アルバレスは2028年までウェストハムと契約しているが、チームでの役割はすでに終えた。昨季はフェネルバフチェへレンタルされ、その間ウェストハムはプレミアリーグ残留に失敗した。

ウェストハムは財政的余裕を得るため放出を希望。本人もチャンピオンシップでのプレーは望まず、一時移籍を志願している。スカイは数日前、MFがケルンに好感を抱き、ブンデスリーガ移籍を望んでいると伝えた。

ウェストハムは本来完全移籍での放出を望んでいるが、状況次第ではレンタルも容認する。この条件で両クラブは合意に達している。

最大の難点はアルバレスとの給与合意だ。28歳の主力はケルン加入のため大幅減俸を受け入れる必要がある。

具体的な金額は不明だが、最終判断はアルバレスが持つ。スカイによると、彼はトルコからもオファーを受けているが、クラブ名は明らかになっていない。

スーペル・リグではフェネルバフチェで18試合に出場したが、怪我に悩まされた。フェネルバフチェが再び興味を示しているかどうかは不明だ。