エテルドはAZとの新契約にサインした後、ある人物に深く感謝している。

金曜日に発表された通り、レロイ・エヒトールド氏は今後2シーズン、AZのヘッドコーチを務める。先日ユーロジャックポットKNVBカップを制した同監督は、アルクマールのクラブ内のある人物に特に感謝している。

エヒテルドは『デ・テレグラーフ』紙に、AZが2年契約を結んだ理由をこう語った。「彼らは長い間私の働きぶりを見て、満足してくれたのだと思う。カップ決勝の勝ち方も評価されただろう。」

カップ優勝後、主将ヨルディ・クラシーも「エヒテルトは残留すべき」と明言した。 「そんな選手がそう言ってくれるなら、彼らの支持は得られているということだ。それは私にとって励みになった。それが監督として望むことでもある」と、アルクマールで指揮を執り続けることを常に夢見てきた57歳の監督は語った。「我々は3つの戦線で戦っていた。まさにジェットコースターのような日々だった。」

エヒテルドは、ゼネラルマネージャーのメリイン・ゼーマンや6月1日からテクニカルディレクターに就任するニールス・ファン・ドゥイネンと話し合った。同時に、10年間テクニカル部門を率いたマックス・ホイベルツにも感謝を示す。「マックスが最後に身を挺して私を守ってくれたことに心から感謝している」

選手とスタッフの一体感も強調した。「みんなで良い仕事をした。この流れを続けたい」。

最後に、選手時代に大きな影響を与えた人物についても語った。「17歳の頃、アドヴォカートにハーレムで育てられた。彼の情熱は並外れていた」

ウィレム・ファン・ハネゲムにも称賛の声が上がっている。「ウィレムから多くを学んだが、それは後で気づいた。会話の時は意味が分からないこともあったが、後になってその深さが身に染みた。ウィレムはとても深遠な人だった。その経験は後に大きな糧となった」とAZのカップ戦ヒーローは語った。