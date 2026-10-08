エティエンヌ・ファーセンがFCフローニンゲンの公式サイトで、グアテマラ対スリナムのネーションズリーグ戦（1-0）の試合中および試合後に起きた出来事について詳細な声明を発表した。

月曜深夜から火曜未明にかけて行われたグアテマラ対スリナムの一戦で、騒動が勃発した。ホームのグアテマラは、リショネル・マルガレットが主審によって退場処分を受けた後、終盤に1-0で勝利した。

試合終了のホイッスル後、ファーセンがグアテマラの複数の選手や関係者と殴り合いになる映像が、すぐにSNS上で拡散された。また、ピッチを後にする際には観客に向かってわいせつなジェスチャーも見せていた。

所属クラブのFCフローニンゲンの公式サイトを通じて、本人は自身の行動について説明している。「賢明であるべきだったし、その場を立ち去るべきだった。でも、僕はチームメートを守ろうとしたし、それはとても人間らしいことだと思う。不当な扱いを受け、それに対して何の対応もなされないとき、人は傷つきやすいものなんだ」

ファーセンによれば、両国の選手とスタッフは、人種差別を理由に試合後すぐにピッチを去ることで合意していたという。一時は試合中止の可能性まであった。また、グアテマラの選手たちは試合中の時点ですでに、自国ファンの振る舞いについて謝罪していた。

しかし、その国がアディショナルタイムに試合を決めると、雰囲気は一変した。「彼らは終了間際に決勝点を決め、試合終了のホイッスル後には結局、長々と観客に感謝していた。そして、僕たちが説明を求めると、彼らは僕たちを『shit country』と呼び、押し合いへし合いになった。自制すべきだったし、この状況には関わらずにいるべきだったが、残念ながらそれはできなかった」

「僕たちは1分からずっと挑発を受け続け、想像を絶するような人種差別的な言葉を浴びせられた。まるで逃げ場のない檻の中でサッカーをしているようだった」とファーセンは語っている。

このGKは最後に、フローニンゲンに戻ってこられてうれしいと締めくくった。今週日曜日には、ロッテルダムでエクセルシオールとのアウェー戦が控えている。