エティエンヌ・ヴァッセンはポッドキャスト『D’n Hoefcast』で、昨年5月のFCフローニンゲン対アヤックス（2-2）の終盤を振り返った。この引き分けでアヤックスは優勝を逃した。

「ある時点で、僕たちがPSVを助けることになるかもしれないと明らかになったんだ」とヴァッセン。「RTVノールトのインタビューで『どのチームが優勝することを望んでいるか』と3回も聞かれた。言いたくなかったが、3回も聞かれたので『じゃあPSVでいいよ。僕はブラバント出身だし』と答えた」。

「2－1になったとき、フリーキックの場面で10秒ほど考えた。相手をかき乱すべきか、中央に立つべきか」

「そこでウィンドールがいたので、思い切り蹴り込んだ」とヴァッセンは続ける。「小競り合いになり、相手は混乱した。私はイエローカードを受け、5枚目で出場停止に。ヘンダーソンとも口論になった。」

「俺はヘンドソンに『これは決まる、見てろ』と言った。彼は俺を道化師と呼んだので、『その通り』と返した。結局、そのボールはゴールに入り、感情が爆発。試合終了の笛が鳴った後に事態は悪化した」

ヴァッセンは今、冷静に振り返る。「アヤックスの選手たちの気持ちもわかる。あの時の僕は本当にうっとうしかったから、文句を言いに来たんだ。僕も誰かを避けてはいない。クラッセンは股間を膝で突いてきたし、ブロッベイは僕を掴んできた…」

僕は「お前たちはまだ優勝じゃない。来週PSVが優勝するんだ」と言い返した。 彼らの気持ちは分かる。俺も同じことをしただろう。副審まで介入し、事態は収拾できなくなった。自分を正当化しているわけではないが、今や俺は“反アヤックス”扱いだ。先日ヴォレンダムで対戦したときも、まるで俺が彼らのクラブを倒産させたかのように扱われた。