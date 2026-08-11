NEC対オリンピアコス（2-1）の試合後、間違いなく最も話題を集めた選手はエムレ・モルだった。延長戦で決勝点を挙げただけでなく、前半にはピアスを耳から外せず、何分もの間途中出場できなかった。

「今なら笑って話せるけど、どうしても外れなかったんだ。結局、無理やり引き抜くしかなくて、それで耳から少し血が出た」と、モルはZiggo Sportのカメラの前で語った。「見た目が好きで付けているわけじゃなくて、睡眠に効果があるらしいからなんだ。それが理由。普段は上からテープを貼れば十分なんだけど、今回はダメだった」

モルは厳しい時期を過ごしてきただけに、NECですぐに貢献できたことを喜んでいる。もっとも、試合を最後まで戦い抜くことはできなかった。というのも、彼はいまも完全なコンディションを取り戻すために懸命に取り組んでいる最中だからだ。さらに、ディック・スフルーダーが志向する強度の高いプレーは身体に大きな負担を求める。

「これはプロセスなんだ」とモルは話す。「監督は僕たちに多くを求めている。特にウイングの選手にはね。今日出せたのはこれが限界だった。本当にもう守備に戻れなかったし、両ふくらはぎがつっていた。僕のせいで失点する前に、フレッシュな足の選手が入った方が良かった」

その後、ノア・ファーレは、同じくデ・ホッフェルトに来ていたエディン・ジェコとモルの特別な絆について尋ねた。ジェコはモルに特別なメッセージも送っていたという。抱擁する映像を見たモルは笑いながら、「本当にいいやつだよ」と語った。

「『やっとだな、ようやくゴールを決め始めたな』って言われたよ」と、モルはジェコの言葉を明かした。「それは続けていかないといけない。だって、キャリアを通してそれは僕の本当の強みじゃなかったからね。これが新たな始まりになって、もっとゴールやアシストにつながればいいな。アシストも1つあったんだけど、取り消されたから」

では、シャルケ04のFWジェコにNECへ来ないかと誘ったのか。「いや、たぶんドゥシャンなら誘ったかもね」とモルは答えた。「でも彼はこのすぐ近くに住んでいるからね（ゲルゼンキルヘン、編集部注）。それに、いいサッカーを見に来たんだと思うよ」