エディン・ジェコは金曜日、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として最後の国際試合に臨んだ。40歳のストライカーは、ゼニツァで行われたスウェーデン戦（1-1）で後半途中に交代となり、鳴りやまぬ拍手と花道に送られてピッチを後にした。特別なドローンショーも行われるなど、ピッチ上での功績はもちろん、とりわけピッチ外での存在の大きさも含めて、国を挙げてその功績がたたえられた。

ジェコは2007年6月に代表デビューを果たし、最終的に実に152試合の国際試合に出場した。これは最多記録でもある。さらに73得点を挙げており、歴代得点ランキングでも断トツの首位に立っている。2021年に引退したヴェダド・イビシェヴィッチが28ゴールで続いている。

ジェコは交代の際、スウェーデンの選手たちからも最後の代表戦への敬意として握手を受け、その後は花道を通ってベンチ脇でセルゲイ・バルバレス監督から力強いキスを受けた。

ボスニアは2014年、史上初めてワールドカップ出場を決めた。その大会の予選では、イビシェヴィッチ（8得点）、そしてとりわけジェコ（10得点）が母国をその歴史的な本大会へと導いた。2026年にはボスニアは再びワールドカップ出場を決め、大会ではノックアウトステージに進出した。

ジェコは多くのボスニア人から、同国史上最高の選手と見なされている。その地位は、ジェリェズニチャル、ウースチー・ナド・ラベム、テプリツェ、VfLヴォルフスブルク、マンチェスター・シティ、ローマ、インテル、フェネルバフチェ、フィオレンティーナ、そして現在のシャルケ04で長年にわたって築き上げてきたものだ。ヴォルフスブルクではストライカーの相棒グラフィッチとともにリーグ優勝を成し遂げ、シャルケ04では昨季、2部での苦しい年月を経たクラブの昇格に貢献した。

スポーツ面を離れても、ジェコはボスニア復興の象徴と見なされている。1990年代、戦禍に引き裂かれたサラエボで育ち、絶え間ない命の危険にさらされながらも生き延び、やがて永遠の英雄へと上り詰めた。

「感情は入り混じっている」と、試合後にジェコは語った。「とても感情的なものだった。今日だけではなく、この決断を下してからここ数日ずっとそうだった。自分のすべてを出し切ったと分かっているから、いい気持ちで去ることができる」

「チームはいい状態で残していく。高いクオリティーがあり、ボスニア・ヘルツェゴビナを愛する選手たちがいる。たとえ自分がピッチを去っても、僕とこの代表チーム、そしてこの仲間たちとの絆は永遠に続く。僕は彼らの一部であり、彼らは僕の一部なんだ」とジェコは続けた。



