エッサム・アル・シャワリ：「サッカー界のスキャンダルだ。ワールドカップに出場しなければよかったのに！」

チュニジアの解説者イッサム・シャワリ氏は、2026年ワールドカップの日本戦で、チュニジア代表が31分に2失点目を喫した直後、悲痛なコメントを述べた。

日本代表はFWアイヤシ・オウエダがペナルティエリア外から放った強烈なシュートが左隅に突き刺さり、2-0とした。これにより、エルヴェ・レナール体制初戦となったチュニジア代表は極めて厳しい状況に追い込まれた。

チュニジア代表のパフォーマンスが低下する中、シャワリ監督は感情を抑えきれず、生中継で「ワールドカップに出場しなければよかった」と語った。

さらに「我々の選手たちはワールドカップで弱点を露呈してしまった。大会前に0対5で敗れたベルギーとの親善試合が、選手たちの自信を打ち砕いてしまった」と続けた。

さらに「ワールドカップでサッカー界の醜聞を目の当たりにしている。チュニジアサッカーの歴史が踏みにじられている」と批判を続けた。

チュニジアサッカー連盟は、スウェーデンに5-1で大敗した直後、サブリ・レムシ監督を解任。代わりにエルヴェ・レナール監督を招へいし、巻き返しを図った。

それでも、試合開始4分でカマダ・ダイチに先制され、さらに大江の追加点で0－2。日本圧倒に対し、「カルタゴの鷲」は苦戦を強いられた。