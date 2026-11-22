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インテルは日曜夜、イタリアの優勝争いで痛い勝ち点の取りこぼしを喫した。クリスティアン・キヴ監督率いるチームは、フランチェスコ・ピオ・エスポジトのハットトリックでアタランタを下すかに見えたが、そうはならなかった。ベルガモのチームが幾度も追い上げ、終盤に劇的な勝ち点1をもぎ取った。スコアは4-4。 ネラッズーリ は現在3位で、ローマとは勝ち点1差、首位ラツィオとは3差。アタランタは見事に勝ち点1を手にしたものの、依然として期待外れの12位にいる。

開始から15分を少し過ぎたところで、インテルが先制した。相手の不十分な守備からボールを奪うと、最後はエスポジトが右足でゴールのファーサイドに決め、0-1とした。

インテルはすぐに攻勢を強め、30分を過ぎたところでリードを2点に広げた。フェデリコ・ディマルコがコーナーキックからゴール前にボールを送り、エスポジトが頭で難なく合わせて0-2とした。

ディマルコのコーナーキックの直前、 ハカン・チャルハノールは筋肉の負傷に苦しむ様子を見せていた。トルコ人MFはプレーを続けられず、ペタル・スシッチと交代した。

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インテルにはすぐに次の痛手が訪れた。スシッチの投入から2分後、エリフ・エルマスが試合に再び緊張感をもたらした。北マケドニア人選手はニコラ・ザレフスキのパスを受け、シュートを決めた。

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失点後もインテルはベルガモで試合を支配し続けた。そのため、後半にエスポジトがハットトリックを完成させたことも、それほど大きな驚きではなかった。マルクス・テュラムのパスで抜け出したイタリア人FWが、強烈なシュートを決めた。

しかし、それでも試合は決まらなかった。シャルル・デ・ケテラーレが躍動し、残り20分で2-3とする。ベルギー人選手は強烈なシュートを高い位置に突き刺した。

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その後、インテルがPKを獲得し、スシッチが確実に決めると、再び緊張感は薄れたかに見えた。だが、デ・ケテラーレは違った。左足で再び見事なゴールを決めた。

試合は非常に緊迫した終盤を迎えた。ジョゼップ・マルティネスがマリオ・パシャリッチの強烈なシュートを決定的なセーブで防ぎ、ゴール前では混戦が続いた。その一場面で、デ・ケテラーレのヘディングシュートがアレッサンドロ・バストーニの伸ばした腕に当たった。フランク・ケシエが冷静にシュートを決め、ラ・デーア に記憶に残る勝ち点1をもたらした。4-4。