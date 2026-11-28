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レアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、ラ・リーガのデポルティボ・アラベス戦でリードを許すと、チャンピオンズリーグのオランダのアイントホーフェン戦で見せた采配を繰り返した。

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アイントホーフェン戦で前半を0-1で折り返したレアル・マドリーは、46分にモウリーニョ監督が3枚替えを敢行した。オーレリアン・チュアメニ、アントニオ・リュディガー、エデル・ミリトンに代えて、ジュード・ベリンガム、イブラヒマ・コナテ、ディーン・ハイセンを投入した。

マドリーはアイントホーフェンを相手に逆転に成功し、5-1で勝利を収めた。これでチャンピオンズリーグでの全勝を維持している。

そして土曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われたラ・リーガ第14節のデポルティボ・アラベス戦では、22分にアントニオ・マルティネスに先制点を許し、マドリーは1点ビハインドで前半を終えた。

ジョゼ・モウリーニョ監督は早めの2枚替えを決断し、46分にモロッコ代表のブラヒム・ディアスとオーレリアン・チュアメニを下げて、ベルナルド・シウバとヤン・ディオマンデを送り込んだ。

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さらに60分、モウリーニョ監督はアルダ・ギュレルに代えて若手FWカルロス・エスピを投入した。これまでマドリーの試合では残り10分での出場が常だったエスピにとって、これほど早い時間帯でのピッチ登場は初めてのことだった。

注目すべきは、オーレリアン・チュアメニが2試合続けて交代要員となったことだ。ジョゼ・モウリーニョ監督は再び同選手を下げる判断を下し、オランダのチームとの一戦での決断を印象的な形で繰り返した。

これらの交代によってレアル・マドリーの攻撃は活性化し、69分にはキリアン・エムバペが1点差に迫るゴールを決めた。