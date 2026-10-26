エスパルトに痛恨の一撃、離脱期間がバルセロナに衝撃

バルセロナはラ・リーガでの戦いを再開するのを前に、新たな痛手を受けた。チャビ・エスパルトが右足首を負傷し、約7週間の離脱が確定したためだ。負傷はレアル・マドリードとのクラシコでのもので、同試合は白い巨人が2-1で勝利を収めている。

カタルーニャのクラブは公式声明で、精密検査の結果、エスパルトがクラシコで相手チームの選手と衝突した結果、足首の骨をつなぐ関節を負傷したことが確認されたと説明した。

同選手は約7週間ピッチを離れる見込みで、バルセロナにとっては痛手となる。負傷から回復し、治療・リハビリのプログラムを終えて練習復帰および試合出場を果たすまで、今後しばらくの間その戦力を欠くことになる。

エスパルトは試合開始からわずか29分でスポティファイ・カンプ・ノウのピッチを去ることを余儀なくされた。レアル・マドリードの中盤の選手オーレリアン・チュアメニから激しいタックルを受けたためで、しかもその箇所は、試合前からすでに右足首に軽い違和感を抱えていた部位だった。

今回の負傷は、右サイドバックのポジションにおけるハンジ・フリックの悩みをさらに深めるものとなる。とりわけ、インターナショナルブレイク前には復帰しないエリック・ガルシアの離脱が続いているうえ、ジュール・クンデも左足首に違和感を抱え、パリ・サンジェルマン戦とレアル・マドリード戦を欠場しているからだ。

選択肢が限られるなか、フリックは直近の2試合でアレハンドロ・バルデを起用せざるを得なかった。一方で、指揮官はこれまでのところ、このポジションを担わせるためにBチームの選手ジェム・ビクトルに出場機会を与えていない。

バルセロナは来たる土曜日にホームでアラベスと対戦する準備を進めており、その後メトロポリターノでのアトレティコ・マドリードとの難しい一戦、さらにはチャンピオンズリーグでのアストン・ビラ戦が控えている。

チームは今後の局面で優勝争いにおける望みを保つため、負傷者の問題を早期に乗り越えることを望んでいる。