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エスパニョールは、4部所属のセスタオ・リベル・クラブに敗れてコパ・デル・レイから敗退したことを受け、マノロ・ゴンサレス監督との契約を正式に解消した。カタルーニャの同クラブは火曜日、4-3の激闘の末に喫した敗戦が首脳陣にとって決定打となり、この決断に至ったと発表した。

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カップ戦での屈辱を受け、カタルーニャのクラブが決断

ラ・リーガのエスパニョールは、セスタオ戦の延長戦で崩れて敗れたことを受け、限界を迎えた。この結果はスペインサッカー界に衝撃を与えた。ゴンサレス監督は試合前から厳しい目を向けられ、キックオフを迎える前に自らの立場が危ういと認めていた。そして敗戦の内容を受け、退任はほぼ避けられないものとなり、クラブ首脳陣は試合終了直後に方針転換を決めた。

この決定により、クラブの浮き沈みを経験したゴンサレス監督の数シーズンにわたる在任期間が終わった。公式戦107試合で指揮を執った同監督は、今季のチームが崩れるまでRCDEスタジアムで長く指揮を執ってきた。これまでトップリーグで安定した戦いを維持してきた手腕は、サポーターとクラブ首脳陣の双方から高く評価されていた。





エスパニョール、退任する指揮官に感謝

クラブは退任を発表する公式声明を出し、最近の成績不振にもかかわらず、ゴンサレス監督の貢献を認めた。クラブ首脳陣は、さまざまな競技面の課題に取り組んできた同監督の献身も評価した。「RCDエスパニョールは、マノロ・ゴンサレスのクラブ監督としての任期を終えることを決定した。双方は、3シーズン以上にわたりトップチームの公式戦107試合を指揮した末に袂を分かつ。この間、彼はピッチ上とチームの日々の活動の両面で、人間としてもプロとしても足跡を残した」と、エスパニョールの公式声明には記されている。

「RCDエスパニョールは、アラン・ペイス会長と取締役会を代表し、マノロ・ゴンサレスがトップチームの指揮を執り始めて以来示してきた仕事ぶり、献身、努力に感謝を表する。クラブは特に、彼が職務に注いだプロ意識と献身、そして直面したさまざまな競技面の課題への取り組み方を高く評価している。今後の活動における幸運と成功を心から願っている」

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ゴンサレス監督、失敗の責任を認める

カップ戦での惨敗後、明らかに感情をあらわにしたゴンサレス監督は、チームのパフォーマンスに向けられた批判から逃げなかった。この敗戦は自身のキャリアにおける最悪の出来事の一つだと認め、責任は自分にあると受け止めた。格下相手の大きな失敗を経て、指揮官としての時間が終わりに近づいていると理解していることが、その率直な言葉からうかがえた。

ゴンサレス監督は「本当に落ち込んでいる。完全に打ちのめされ、すべての責任を重く受け止めている。間違いなく、人生で最悪の日の一つだ」と語った。

RCDEスタジアムに迫る降格の不安

今回の解任の時期には、リーグ戦でも結果が振るわず、クラブが順位表で危うい位置にいることが大きく影響している。エスパニョールは直近5試合で4敗を喫し、降格圏に転落した。現在は勝ち点わずか8で18位に位置し、セグンダ・ディビシオンへの再降格がますます現実味を帯びている。クラブは今週金曜日に控えるビジャレアルとの重要なリーグ戦に向け、直ちに後任探しを始める。