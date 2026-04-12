エスパニョールの選手がバルセロナ選手の振る舞いを批判。サポーターに追い詰められ、退場した。

エスパニョールのポール・ロサノは、土曜日の「カタルーニャ・ダービー」後にバルセロナサポーターから激しい批判を受け、インスタグラムアカウントを一時停止した。

第31節のカンプ・ノウでの一戦で4-1で敗れた後、バルサの選手数名と口論になった。

試合中よりも試合後のトンネルでの出来事が最大の論争となっている。エスパニョール側はバルサの振る舞いに不満を表明した。

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ルサノはジョアン・カンセロらバルサ数選手と口論になった。

ルサノはこの口論に失望し、バルセロナ選手から何と言われたかは明かさず、DAZNの取材に「どうでもいい。大切なのはサッカーだけだ」と語った。 彼らがプロとしてどれほどの敬意を持っているかは、皆が目にしている。これ以上言うことはない」

その後、彼はこう説明した。「問題なのはカンセロではない。ピッチではよくあることだ。彼らが勝ったから少し挑発しただけ。負けたら受け入れるしかない。いつも同じことだ。どうでもいい」。

騒動はトンネルからSNSへも広がり、相手サポーターからの攻撃が激化したため、彼はインスタグラムから距離を置くことを決めた。