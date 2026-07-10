コロンビアサッカー連盟は金曜日、 検察庁に対し、選手ジャミントン・カンパスの生命に対する脅迫について早急な捜査を開始するよう要請した。カンパス選手は、スイス戦の延長戦終了間際に決定的なチャンスを逃し、コロンビアの2026年ワールドカップ準々決勝進出を阻んだことを受け、ソーシャルメディア上で激しい非難や殺害予告の嵐にさらされていた。

カナダ・バンクーバーでのコロンビア対スイス戦（ 延長まで0-0で進み、PK戦4-3で敗れた。

同連盟執行委員会は、カンパス選手と家族、代表全選手、代表団への全面支援を表明し、検察に迅速な捜査と責任者の起訴・処罰を求めた。

声明では、代表選手たちは「規律、献身、プロ意識、祖国への愛」を持って戦っており、いかなる選手も「代表として威嚇されるべきではない」と強調した。

延長114分、カンパスはポストをわずかに外れるシュートを放ち、準々決勝進出の絶好機を逃した。その後、PK戦でスイスが勝利した。

この敗退を受け、SNSではアルゼンチン人監督ネストール・ロレンソ率いるチームへの批判が噴出し、大会初戦のウズベキスタン戦で3点目を決めたカンパスには深刻な脅迫も寄せられた。

カンパスは自身のインスタグラムで深い遺憾の意を表明した。 「皆さんの期待に応えられず申し訳ない。だが、このユニフォームへの献身と愛情は欠けていなかった。ピッチでは全力で戦ったし、また千回でも祖国のために戦うつもりだ」

脅迫を受け、アルゼンチン・ロサリオ・セントラルに所属するカンパズは自身の安全と家族を守るため、大会後もコロンビアへ帰国しなかった。この判断が事態の深刻さを示している。

この出来事は、1994年に自陣ゴールを決めたことで殺害されたコロンビア代表アンドレス・エスコバルを想起させる。 1994年7月2日、メデジンで27歳の若さで暗殺されたコロンビア代表DFアンドレス・エスコバルを想起させる。エスコバルはW杯米国戦でオウンゴールを決めたわずか10日後に命を奪われ、コロンビアサッカー史上で最も暗い瞬間となった。

コロンビアサッカー連盟は声明で国民に選手への敬意を求め、次のように結んだ。 サッカーは団結と尊敬、希望の場であり、憎悪や暴力になってはならない。対立が脅威や攻撃に発展しないよう、国民に注意を呼びかける。」