エジプト・イラン、W杯代替案を発表

イラン代表のコーチ、ラフマン・レザイー氏は、戦争でリーグが止まった場合に備え、2026年W杯に向けた「チーム・ミリ」の代替戦略を発表した。

同氏は通信社タスニムに対し、1地域内でのリーグ再開案に触れ、「サッカー連盟とリーグ協会があらゆる側面を検討し、最適な判断を下すべきだ」と語った。

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ラザイ氏は、全チームを一か所に集めるのは困難だと指摘する。練習場が3〜4面しかない場合、1週間でピッチが傷む恐れがあるという。

代表チーム技術スタッフからの解決策として、ラザイ氏は国内選手対象の長期合宿の可能性を挙げ、次のように説明した。 「リーグ戦が開催されれば合宿は不要だ。しかしリーグが中断した場合、安全な場所を確保できれば、選手のコンディション維持のため合宿を行うのが妥当だ」

なお、2026年W杯の抽選ではエジプト、ベルギー、ニュージーランドと同組7に入ったが、開催国アメリカとの対立により出場は未定だ。