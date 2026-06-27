エジプト戦後、イランがロッカールームに書面メッセージを残した。

イラン代表はエジプトとの最終戦後、ロッカールームに「フェアプレーがサッカーの精神」と記した。

イランはシアトルでのエジプト戦を1－1で引き分け、グループ7を3位で終えた。

「sportbible」によると、メッセージにはこう書かれていた。「我々はイランから来た。何千年もの間、勝利より名誉を重んじてきた国だ。サッカーは結果だけでなく人格を試す場だ」。

続けてこう記した。「勝ち点は多くの方法で得られるが、尊敬は得られない。チームはグループを突破できるかもしれないが、誠実さと名誉がなければ歴史の前で胸を張れない。フェアプレーはルールの一行ではなく、このスポーツの魂だ」。

最後にこう結んだ。「シアトルの皆さん、温かいおもてなしに感謝します。イランのために心と声、そして全身全霊を捧げてくれたすべてのイラン人に感謝します。イランは常に誇り高く立ち続けています」。

イラン代表はベルギー戦の後もロサンゼルス・スタジアムのロッカールームにメッセージを残している。

そのメッセージにはこう書かれていた。「数千年の歴史を持つ古代ペルシャから現代のイランまで、イランの精神は揺らがない。我々は誇りを持ってロサンゼルスにやって来て、名誉を持って戦い、尊厳を持って去る。ロサンゼルス、温かいおもてなしをありがとう」。

ファンには「180分間、心と声と魂を捧げてくれたすべての人に感謝する。各国間に平和と尊敬と友情が広がりますように」と結んだ。



