エジプト戦を控えたスカローニ監督：「我々は抽選で『楽な組』に入ったと言われている！」

アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、W杯32強でカーボベルデに延長3-2で辛勝した後、「アルビセレステ」が大会初の本格的な難戦だったと述べた。

マイアミのハードロック・スタジアムで行われた試合後の会見でスカローニ監督は、抽選結果への批判に「『最も簡単なブロックに入った』と言われたのを覚えていますか？ 簡単な相手などいないと理解してほしい。カーボベルデ代表を称えたい。強豪で手強い相手だと分かっていたし、我々は本当に苦戦した」

「勝ったが、相手の善戦も認める。このチームは諦めない。カタールでの延長戦を思い出す。最後まで攻め続け、試合後は皆疲れ切っていたが、それは良いことだ」と続けた。

選手たちの疲労については「延長開始から試合終了まで、チームは問題なかった。息苦しさはあったが、代表のために全力を尽くせば補える。今日は精神力を示した」と語った。

2－2の同点弾を許した場面については「あれほどのゴールは信じられない。このまま負けると思ったが、冷静を装っていた」と振り返った。

スカローニ監督は、チームの精神力をこう称えた。「打撃を受けても耐え、攻撃を続けるのがこのチームの持ち味だ。選手たちは全力を尽くし、責任を果たした」。

最後に、アルゼンチン人とは何かを問われ、「善も悪も、苦しみも、サッカーへの不屈の精神もすべて受け入れること。このチームが重圧を感じることはない。いつも良いプレーができるわけではないのだから」と語った。