エジプト戦を控えたオーストラリア代表に負傷者が続出

2026年ワールドカップの32強戦でエジプト代表と対戦するオーストラリア代表は、主力2人が大会終了まで欠場することが決定し、大きな痛手を受けた。

エジプト代表はグループ7で5ポイントを獲得し2位となり、32強進出を決めた。来週金曜日のオーストラリア戦に臨む。

オーストラリアは、第2戦のアメリカ戦で負傷したベテランFWマシュー・リーキーを欠く。リーキーはパラグアイとの最終戦も出場できなかった。

さらに、トニー・ポポヴィッチ監督率いるスタッフは、右サイドバックのジェイコブ・イタリアーノがチーム練習中にハムストリングスを痛めたことで打撃を受けた。イタリアーノはこれまでは全試合に出場していた。

オーストラリアサッカー連盟は公式SNSで、2人とも大会残りを欠場すると発表した。

大会規定により、オーストラリアは負傷者の追加登録はできず、現メンバーで戦うしかない。

オーストラリアサッカー連盟は声明で「代表全員の早期回復を祈り、大会での貢献に感謝する」と述べた。

リーキーはトルコ戦でベンチスタートとなり、アメリカ戦では61分間出場した後に負傷した。

一方、イタリアーノはトルコ戦で右ウイング、アメリカ戦で右サイドバックとして先発したが、パラグアイ戦前の練習で負傷した。