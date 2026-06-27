エジプト戦を控えたオーストラリア代表に負傷者が続出

2026年ワールドカップの32強戦でエジプト代表と対戦するオーストラリア代表は、主力2人が大会終了まで欠場することが決定し、大きな痛手を受けた。
エジプト代表はグループ7で5ポイントを獲得し2位となり、32強進出を決めた。来週金曜日のオーストラリア戦に臨む。
オーストラリアは、第2戦のアメリカ戦で負傷したベテランFWマシュー・リーキーを欠く。リーキーはパラグアイとの最終戦も出場できなかった。
さらに、トニー・ポポヴィッチ監督率いるスタッフは、右サイドバックのジェイコブ・イタリアーノがチーム練習中にハムストリングスを痛めたことで打撃を受けた。イタリアーノはこれまでは全試合に出場していた。
オーストラリアサッカー連盟は公式SNSで、2人とも大会残りを欠場すると発表した。
大会規定により、オーストラリアは負傷者の追加登録はできず、現メンバーで戦うしかない。
オーストラリアサッカー連盟は声明で「代表全員の早期回復を祈り、大会での貢献に感謝する」と述べた。
リーキーはトルコ戦でベンチスタートとなり、アメリカ戦では61分間出場した後に負傷した。
一方、イタリアーノはトルコ戦で右ウイング、アメリカ戦で右サイドバックとして先発したが、パラグアイ戦前の練習で負傷した。