エジプト戦を控えたアルゼンチンのスター選手：「苦しみには価値がある。メッシの眼差しだけで十分だ」

アルゼンチン代表MFレアンドロ・パレデスは、チームが万全でなくても戦う大切さを強調し、32強戦で辛勝したカボベルデ戦で示した「アルビセレステ」の精神力を称えた。

前回王者は延長戦の末に3－2でカボベルデを破った。試合後、パレディスは「チームはベストではなかったが、このような試合がタイトルへの過程で重要だ」と語った。

パレディスは「代表として常に最高を尽くすつもりだ。だができないときもある。それでも戦うことに価値がある」と語った。

「相手は我々にトラブルを起こしかねないチームだと分かっていたし、実際そうだった。でも最も大事なのは勝って次のラウンドに進んだことだ」と続けた。

試合の要所で投入されたこと、そして出場前にリオネル・メッシから受けた指示について、パレディスは二人に築かれた信頼をこう語った。 「レオは多くを語らない。でもいつも自信を与えてくれる。私が何ができるか、チームに何をもたらせるかを理解しているからだ。言葉は不要だ。視線だけで十分なんだ」。

苦戦を乗り越えたことで得た教訓を強調し、この勝利がチームをさらに強くすると語った。 「パフォーマンスが良くないときこそ、勝つことが何よりも大切だ。苦戦すれば疑念が生まれるかもしれないが、我々は決してそれを許さない。常に最高の状態で戦い、このユニフォームのために全力を尽くす」。

最後に、パレディスはマイアミに集まった多くのアルゼンチンサポーターに感謝を伝え、献身的なサポートに謝意を示した。 「彼らの素晴らしいサポートに感謝しなければなりません。彼らは試合中ずっと私たちを応援してくれています。このユニフォームを着てプレーすることは夢が叶うようなものです。私たちは、すべてのボールを最後のボールのように、そしてすべての試合も最後の試合のように臨んでいます。なぜなら、このユニフォームを着ることは、何にも代えがたい喜びだからです。」