国際サッカー連盟（FIFA）は、来週月曜日にアタランタで行われる2026年ワールドカップのスペイン対カーボベルデ戦の主審に、ヨルダンのアドハム・マハドマ氏を任命した。この決定は、スペイン代表ルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとって苦い記憶を呼び起こす。

スペイン紙マルカによると、1987年2月13日生まれのイルビド出身マハドマ氏はスペイン代表の試合を初めて担当する。しかしデ・ラ・フエンテ監督は彼をよく覚えており、良い思い出はない。

2020年東京五輪のスペイン初戦でも同審判が主審を務め、エジプトとの0-0の引き分けでMFダニ・セバヨスが激しいタックルで負傷。大会残りを欠場し、2022年1月8日まで復帰できなかった。

試合後、デ・ラ・フエンテは判定を批判し、「大会前にレッドカードの基準を説明されたが、今日はそれが守られなかった」と語った。 今日、そのような行為がいくつかあったが、驚くべきことに、私たちに伝えられた決定が適用されなかった。これはサッカーの論理に反する。なぜなら、このような状況でどう振る舞えばいいのか分からないからだ」

さらに「ラフプレーを裁くのは審判とVARの役目だ。説明を受けたはずだが、今日は運がなかった」と語った。

スペインの不満は、セバージョスのタックルだけでなく、ディフェンダーのオスカル・ミンゴイサに対するラフプレーにも及んだ。しかし審判は制裁を科さなかった。

そして今、ワールドカップ初戦で別のアフリカ勢と対戦するにあたり、デ・ラ・フエンテ監督とオリンピック出場メンバー8人――ウナイ・シモン、エリック・ガルシア、ペドリ、ダニー・オルモ、ミケル・メリーノ、 再び同じヨルダン人審判が担当する一戦では、挑戦が相手チームだけではないことを全員が認識している。

ワールドカップ初出場となるマハダマにとって、この試合は大きな試金石となる。スペインは、東京大会の悪夢を再び呼び起こすことなく、大会を好スタートしたい。