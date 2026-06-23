エジプト戦を前に、イランに朗報。米国が動き。

報道によると、米国国土安全保障省は、2026年ワールドカップ第3節でエジプトと対戦するイラン代表に便宜を図ることを決定した。

NBCニュースによると、イランサッカー連盟が「他の参加国より扱いが不公平だ」と訴え、米国当局が移動手続きを見直した。

これまでは試合24時間前の到着だったが、エジプト戦開催地シアトルには試合2日前に移動できる。

ただし試合後は直ちに米国を離れ、メキシコ・ティフアナの宿泊施設へ戻る必要がある。

同ネットワークによると、国土安全保障省報道官は「大会中のセキュリティを維持しつつ、イラン代表に適切な環境を提供するため」と説明した。

イラン代表はこれまで、短期間でメキシコと米国を往復し、試合のたびに米国を出国していた。他の代表チームが移動や滞在でより柔軟な扱いをされていたのとは対照的だ。

イランサッカー協会は、他の代表チームより不公平だとしてFIFAに正式抗議する方針だ。

イラン代表の監督は、移動制限を理由に「最も不当な扱いを受けている代表チーム」と主張していた。

この決定は金曜日にシアトルで行われるエジプト戦を前に下された。イランは初戦2試合で引き分けたものの、まだ次ラウンド進出の望みがある。

両チームにとって重要な一戦で、2026年大会のノックアウトステージ進出へ好結果が求められる。

関連記事：

ファラオのスター選手「エジプトはアフリカ最強…ワールドカップで遠くまで進む」