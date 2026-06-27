エジプト戦の衝撃後、イラン代表監督は「不当な扱いだけでなく、不運にも見舞われた」と語った。

イラン代表のガレノイ監督は、エジプト戦の1－1の引き分けに深い失望を露わにした。 大会を通じてチームが直面してきた過酷なロジスティクス上の状況に加え、ワールドカップ予選の最終盤でミリ単位のオフサイド判定によるゴール取り消し、 さらにロスタイムにはサイード・エズアッラーのヘディングがクロスバーに弾き返された。

イラン代表はグループ7の2位として決勝トーナメント進出を目標に勝利を目指していた。チームは大会前にキャンプ地を米アリゾナ州からメキシコ・ティフアナへ移すなど、 イランと米国の政治的・軍事的緊張が高まっていた時期とも重なっていた。

93分には イランDFシャジャ・ハリルザデはエジプトのゴールネットを揺らし、歴史的ゴールだと思い込みシャツを脱いで喜んだ。2－1のリードにサングラスをかけて祝福の輪に飛び込んだ。 しかし、この歓喜は数秒で消えた。 しかしVARが介入し、ミリ単位のオフサイドで得点は取り消された。この判定でエジプトは初ベスト32進出しオーストラリアと対戦、イランは3位通過の複雑な計算を待つことになった。

試合後の会見でガレノイ監督はESPNの取材に「ルールは理解するが、数ミリの判定で夢が消えた。この不運には打ちのめされている」と語った。 「私たちはいつも不当な扱いを受けていると言ってきたが、今は不運なチームでもある」と語り、厳しい渡航制限やスタッフの一部が入国ビザを取得できなかったことにも言及した。

同報道によると、イラン代表は初戦と2戦目のためにメキシコから米国へ往復し、試合前日に到着、試合直後に帰国する過密日程を強いられた。ガレノイ氏は肉体的負担について次のように語った。 サッカーでは試合のたびに身体が消耗する。そのうえで3時間のフライトを強要されれば回復は望めない。 これを3度も繰り返された。彼らの対応は残酷で、有害だった。自国で続く戦争は言うまでもなく、世界がこの事実を知ってほしい」。

最後に彼はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に、開催国に対抗し、このような不当な扱いが二度と起こらないよう行動するよう強く訴え、母国への敬意を示してこう締めくくった。 「私の祖国とチームに伝えたい。これらの障害にもかかわらず、今夜若者たちが成し遂げたことは歴史に金文字で刻まれる。今、世界はイランを誇りに思っている」