エジプト戦の数時間後…スペインで新たな人種差別事件が発生

スペイン対エジプト戦での騒動から約1日後、スペインでは水曜日に新たな人種差別的な出来事が発生した。

試合は0-0の引き分けに終わったが、スタジアムに詰めかけた観客は、エジプト代表の国歌斉唱中にブーイングを浴びせ、さらにイスラム教を侮辱するチャントを叫んだ。

スペイン政府やスペインサッカー連盟、そしてラ・ロハの監督ルイス・デ・ラ・フエンテやチームのスター選手ラミン・ヤマルをはじめとする多くのスペイン人著名人が、スタジアムで起きた出来事を非難した。

そして今日、スペイン2部リーグのスポルティング・ヒホン対ラシン戦でも、新たな事件が発生した。

『マルカ』紙は次のように報じた。「スポルティング・ヒホン監督のボルハ・ヒメネスは、36分に主審を呼び止め、エル・サルディネロ・スタジアムの観客席から侮辱を受けていると伝えた。その後、1分後に試合が再開された」。

主審のダニエル・バレンシアは試合委員に報告し、スタジアムのスピーカーを通じてアナウンスが流された。アナウンスでは試合中断の理由が人種差別的な侮辱であると明言されたにもかかわらず、主審は規定通り腕を組むことはせず、監督とラシン・フェデラシオンの代表者と話し合っただけだった。

ラシンはすぐに、ブルハ・ヒメネスを侮辱していたとされる2人の観客席の位置を特定し、警備員と共に、彼らに席を立ち、スタジアムから退出するよう求めた。

試合後、ボルハ・ヒメネスはこの件について次のように語った。「これは意識の問題だと思う。サッカー界では侮辱が当たり前になっているようだが、それは許されないことだ」

さらに彼はこう付け加えた。「これはラシン・フェデラシオンのサポーターに限った話ではない。我々のサポーターもそうしている――彼らはパチェタを侮辱した――今や皆がそうだ。すべてのサポーターを一概に非難することはできないが、サッカーを楽しむ代わりに侮辱するためにスタジアムに来る人がいるのは残念だ。この行為を容認すべきではないと思う」。

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