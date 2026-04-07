エジプト戦での出来事に関するFIFAの決定に対するスペインの対応策が明らかに

ある報道によると、スペインサッカー連盟は、火曜日に国際サッカー連盟（FIFA）が「ラ・ロハ」対エジプト戦の出来事を受けて下した決定に対し、反応を示した。

試合は0-0の引き分けに終わったが、スタジアムに詰めかけた観客は、エジプト代表の国歌斉唱中にブーイングを浴びせ、さらにイスラム教を侮辱するチャントを叫んだ。

スペイン政府やスペインサッカー連盟、そしてラ・ロハのルイス・デ・ラ・フエンテ監督やチームのスター選手ラミン・ヤマルをはじめとする多くのスペイン人著名人が、スタジアムで起きた出来事を非難した。

FIFAは本日、試合で起きた出来事に対し遺憾の意を表明し、スペインサッカー連盟に対する懲戒手続きを開始することを決定した。

主審はこれらの出来事を試合報告書に記録し、その結果、件はFIFAの規律委員会に付託された。

『マルカ』紙は、「スペインサッカー連盟は、スペイン代表の直近の試合でコルネリャで起きた出来事を受けてFIFAが開始した調査に対し、依然として冷静な姿勢を保っている」と報じた。

同紙はさらに、「同連盟は、エジプト戦のようなケースにおいて、この種の調査が開始されることは定例の手続きの一部であると考えているため、懲戒処分が下される可能性について内部的な懸念はない」と付け加えた。

同紙は、スペインサッカー連盟が今後数日中にFIFAへの異議申し立て期間内に包括的な報告書を提出する予定であると指摘した。この報告書には、試合中に講じられたすべての措置の詳細が含まれ、試合後に要求された文書や報告書も含まれる。 イベントの運営、連盟独自のセキュリティ対策、チケット管理、セキュリティコーディネーターの報告書、および導き出された結論。

同紙によると、この資料には、広報部門を通じて公共放送システム、ビデオスコアボード、ソーシャルメディアで配信されたメッセージも含まれる予定であり、エジプト代表との親善試合の前半に発生した出来事に対する即時の対応を示すことを目的としている。

これらすべてを通じて、同連盟は、こうした事件に直面した際の組織としての適切な対応を示すとともに、サッカーにおける人種差別やあらゆる形態の暴力と闘うためにFIFAが推進する原則や方針へのコミットメントを強化する意向だ。

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