エジプト対ベルギー戦はブラジル人主審、サウジアラビア対ウルグアイ戦はイタリア人主審

国際サッカー連盟（FIFA）審判委員会は、2026年ワールドカップ・グループステージ第1節を担当する審判団を発表した。

月曜日にメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われるスペイン対カーボベルデもその1つだ。

主審はヨルダンのアドハム・マハドマ氏が務める。

副審はモハメド・アル・ハルフ氏とアフメド・アル・ルワリ氏、第4審判はアンドレス・ロハス氏、第5審判はアレクサンダー・ゴスマン氏が担当する。

エジプト対ベルギー

ルミン・スタジアムで行われるグループステージ第1節では、エジプト代表とベルギー代表が対戦する。

審判委員会は、この試合の主審に36歳のブラジル人審判ラモン・アバティを指名した。

第1副審はダニロ・マニス、第2副審はラファエル・アルベス、第4審判はケビン・オルテガ、第5審判はマイケル・オーリーが担当する。

サウジアラビア対ウルグアイ



翌火曜日にはハードロック・スタジアムでサウジアラビア代表とウルグアイ代表がグループステージ初戦を戦う。

審判委員会は、この注目の一戦の主審に44歳のイタリア人審判マウリツィオ・マリアーニを指名した。

副審はダニエレ・ペンドーニ氏とアルベルト・テゴーニ氏、第4審判はドリュー・フィッシャー氏、第5審判はマイケル・バーヴィジン氏が担当する。



イラン対ニュージーランド





同日、ソフィ・スタジアムではイラン代表とニュージーランド代表がグループリーグで対戦する。

国際サッカー連盟（FIFA）は主審にメキシコのセサル・ラモスを任命した。

第1副審はアルベルト・モレン、第2副審はマルコ・ペスゲラ、第4審判は荒木祐介、第5審判は三原淳が担当する。