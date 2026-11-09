エジプト代表の前監督、ホッサム・ハッサンが、エジプト代表の指揮官を退いた後、南アフリカのサンダウンズからチームの指揮を執るオファーを受けた。同クラブは次のステージを率いる新監督を探している。

UAEのサイト「イレム・ニュース」によると、サンダウンズは、昨日の日曜日にアフリカ・スーパーカップの決勝でES・セティフ（ユニオン・アルジェ）に敗れてから24時間も経たないうちに、ホッサム・ハッサンにチームの監督就任を打診したという。

この南アフリカのクラブの動きは、アフリカ・チャンピオンズリーグからの敗退に加え、ユニオン・アルジェにスーパー大陸王者のタイトルを奪われた後に起きたもので、チームは陣容の再構築を必要とする局面を迎えている。

同サイトは、ホッサム・ハッサンがサンダウンズからのオファーを歓迎したものの、現時点では態度の決定を先送りすることを選び、最終的な決断は今後数時間のうちに下す見込みだと伝えた。

エジプトサッカー協会は土曜日、ホッサム・ハッサンの代表チームでの道のりが終わったことを発表し、エジプト代表の監督任務をアリ・マーヘルに託した。これにより、60歳の同監督の代表チームでの挑戦は幕を閉じた。