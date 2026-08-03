エジプトのアル・アハリは、今夏の移籍期間中に代表DFヤセル・イブラヒムの獲得を目指すサウジアラビアのアル・シャバブから提示されたオファーに回答した。

サウジアラビア紙オカーズに語ったアル・アハリ内部の情報筋によれば、アル・シャバブのフロントは、エジプト代表DFを夏のメルカートにおける守備陣強化の優先候補の一人に据えたうえで、ヤセル・イブラヒム獲得の可能性を探るためにクラブに正式なアプローチを行ったという。

同情報筋は、このサウジアラビアのクラブが選手に対し、ロシュン・リーグでの新たな挑戦を説得しようと、年俸160万ドルを含む魅力的なオファーを提示したことを明らかにした。

さらに、アル・アハリのフロントは、チームの守備の主軸の一人であるヤセル・イブラヒムの働きを必要としているため、オファーの検討自体を拒否したと付け加えた。

同情報筋は、アル・アハリの首脳陣が選手の残留を確保するため迅速に動き、主力の維持と主要選手との契約更新を図るクラブの計画の一環として、年俸2500万エジプトポンドを支払う新契約を提示したと指摘した。

ヤセル・イブラヒムは近年のアル・アハリを代表するDFの一人であり、チームの数々のタイトル獲得において重要な役割を果たしてきた。

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