エジプト代表…イタリアのスポーツ大臣：「イランの代わりに出場したいとは思わない」

イタリアのアンドレア・アブーディスポーツ・青少年大臣は、イランの代わりにイタリア代表を2026年ワールドカップに出場させるという案について、「極めて難しい問題」だと述べ、その事態は望んでいないと強調した。

同氏は下院での発言で「これは大陸規模の問題だ。欧州で問題が発生しない限り、欧州チームが追加されることはない」と語った。

また、イランの代わりに出場する可能性については「率直に言って、そうは思わないし、そうなることも望んでいない」と続けた。

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大臣は「イランに問題が生じても欧州チームとの入れ替えは難しい。イランはアジアだからだ」と説明した。

この発言は、米国開催を拒否しメキシコへの変更を求めたことで大会除外が噂されたイランの代わりに、ランキング上位のイタリアが招集される可能性に言及したものだ。

イタリアサッカー連盟は、2026年W杯欧州プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦敗退し、現在再編中だ。

なお、イランはアジア代表として出場権を獲得し、抽選でグループ7にエジプト、ニュージーランド、ベルギーと一緒に入った。